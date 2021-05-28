МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сокращение объемов водных ресурсов, неразвитость гидроэлектростанций и майнинг криптовалют стали основными причинами отключения электроэнергии в крупных городах Ирана в последние месяцы, передает иранское агентство Tasnim. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

В последнее время в крупных иранских городах – Тегеране, Исфахане, Тебризе, Керманшахе, Казвине, Ширазе и Хамадане – наблюдались систематичные случаи отключения электричества. Это привело к переносу госэкзаменов для учащихся школ и университетов, приостановке работы важных промышленных объектов, был парализован общественный транспорт.

Tasnim отмечает, что в Иране снизился потенциал работы гидроэлектростанций. На это повлияли природные условия. Последний год в Иране был засушливее предыдущих. Количество осадков по сравнению предыдущем годом упало в два раза. Объем водных ресурсов на плотинах стал меньше, а выработка энергии гидроэлектростанциями упала в три с половиной раза — с 9000 до 2500 МВт энергии.

Другой причиной агентство называет производство криптовалют. По его данным, в Иране разрешено использование 300 МВт энергии на их производство, в то время как на самом деле использовалось почти в семь раз больше – 2000 МВт энергии. Майнинг Ethereum превзошел по доходам добычу биткоина

По данным агентства, также одной из причин отключения электричества стало сокращение производства энергии. В программе развития Ирана указано, что необходимо производить 5000 МВт энергии в год, однако на деле производилось как минимум в два раза меньше. Причиной этого служит отсутствие инвестиций для развития электростанций из-за действующих американских санкций.

В заключении агентство указывает на промедление в строительстве второго и третьего блоков атомной электростанции "Бушер" (совместный проект Ирана и РФ). Она могла бы обеспечить стране еще как минимум 2000 МВт энергии, однако власти не приложили руку к завершению строительства новых блоков станции, отмечает Tasnim.