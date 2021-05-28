МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Почему стоимость первой криптовалюты падала до 30 тысяч долларов, возможен ли новый обвал на 50-70% и какой цены достигнет актив до конца года — на все эти вопросы дал ответ финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев в своей авторской колонке на "РБК-Крипто".

Эксперт напомнил, что 26 мая биткоин снова не смог преодолеть важный уровень сопротивления в 40 тысяч долларов, после чего его цена на криптобирже Currency.com падала до 37 тысяч долларов. Криптовалюта постепенно продолжает восстанавливаться после того, как сначала 19 мая ее котировки за сутки обрушились на треть, до 30 тысяч долларов, а затем поднялись выше 42 тысяч долларов и вновь упали до 31 тысячи долларов 23 мая. Илон Маск раскрыл секрет своего интереса к Dogecoin

Кархалев рассказывает, что падение курса биткоина на прошлой неделе прошло на фоне заявления китайских властей. Вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране. Рынок обвалился несмотря на то, что правительство даже не предложило конкретных мер по воздействию на сферу криптовалют.

Затем правительство подтвердило свою жесткую позицию по криптовалютам в статье "Срочно устранить ажиотаж и хаос вокруг виртуальной валюты", опубликованной информагентством "Синьхуа". После этого Китай начали покидать майнеры, а торговые площадки — приостанавливать обслуживание клиентов из этой страны.

Негативное влияние на рынок уже заложено в цену, собственно говоря, весь текущий так называемый "криптогедон" связан именно с этим. Подобные запреты уже неоднократно происходили в Китае, но все они оказывали лишь временное негативное влияние. Соответственно, о долгосрочной перспективе речь не идет.

Эксперт напомнил, что негативный фон поддерживался не только новостями из Поднебесной, но и Илоном Маском, который добавил причин для продажи криптовалюты после того, как раскритиковал биткоин, а компания Tesla отказалась от продажи своей продукции за него. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

Справедливости ради, отметил Кархалев, в момент обвала котировок Маск выразил поддержку криптосообществу выложив пост "У Tesla бриллиантовые руки". Это был намек на то, что компания не продает свои биткоины. А затем миллиардер сообщил, что провел встречу с североамериканскими майнерами, на которой обсуждалось использование возобновляемых источников электроэнергии.

На данный момент ситуация в мировой экономике и на крипторынке указывает на продолжение роста, говорит эксперт. Не будь этих запретов, вполне вероятно, рынок продолжил бы рост после небольшой коррекции. В ближайшее время возможен рост на 50-70% от текущих отметок, учитывая отток биткоинов и эфиров с бирж, "свободные" на рынке стейблкоины, а также весьма низкую стоимость топовых криптовалют в текущем цикле роста.

Также после обвала биткоина до 30 тысяч долларов произошел крупнейший с прошлого года отток биткоинов с криптобирж. За 24 часа с торговых площадок было выведено 175 тысяч биткоинов на сумму около 7 миллиардов долларов. Также стало известно, что основными покупателями криптовалюты во время падения были крупные инвестиционные фонды.

По данным сервиса Glassnode, львиная доля биткоинов, проданных во время текущего падения, были куплены за последние 3-6 месяцев. Это говорит о том, что продавали в основном новички на рынке. Не крупные инвесторы, а ритейлеры, которые планировали во время текущего цикла роста заработать много. Однако ситуация в Китае и неосторожные заявления Маска напугали их, вызвали панические распродажи. В результате цена весьма импульсивно просела. Эксперт объяснил, почему практическая ценность Ethereum выше биткоина

Кархалев признался, что по-прежнему придерживается сценария, что биткоин до конца года достигнет 80-85 тысяч долларов. "Текущее падение, как мне кажется, только разгонит цену, как это было после мартовского обвала 2020 года. Многое станет известно после июньского заседания ФРС США, на котором либо объявят о начале сворачивания программы QE (количественного смягчения), а также других инструментов стимулирования, либо нет. Если объявят, то все рисковые активы временно просядут в цене. Однако, как мне кажется, ФРС понимает, что сейчас не время устраивать обвал на рынках, поэтому сворачивание стимулов отложат, в результате чего криптовалюта вырастет и вернется к максимумам", — объяснил он.