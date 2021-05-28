МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. За прошедший месяц биткоин подешевел почти на треть и 28 мая торгуется на уровне 36 тысяч долларов. Стоимость главной криптовалюты в мае снижалась более чем вдвое по сравнению с историческим максимумом в 64,3 тысячи долларов, зафиксированного 14 апреля. О том, может ли курс биткоина опуститься до 10 тысяч долларов, и какие события способны к этому привести, подробно рассказали эксперты "РБК-Крипто". Биткоину прогнозируют взлет до ста тысяч долларов

СНИЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО

"Биткоин падал до 30 тысяч долларов из-за негативного информационного фона, но все запреты и ужесточение регулирования уже заложены в текущую цену", отмечает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Он считает, что "для снижения стоимости главной криптовалюты до 10 тысяч долларов должно произойти что-то экстраординарное".

Аналитик отметил, что если обратить внимание на то, как крупные игроки используют текущее снижение для покупок, то даже падение до уровня 20 тысяч долларов только усилит аппетит к покупкам, отмечает аналитик. Несмотря на все события, которые происходят сейчас на крипторынке, Кархалев прогнозирует рост до 80-85 тысяч долларов к концу 2021 года.

После снижения цены биткоина до 30 тысяч долларов был зафиксирован крупнейший за последний год отток криптовалюты с криптобирж. Пользователи за сутки вывели на холодные кошельки около 175 тысяч биткоинов на 7 миллиардов долларов по курсу на тот момент. Это привело к снижению запасов цифровых монет на биржах до четырехмесячного минимума. Обвалом курса воспользовались крупные инвесторы, чтобы купить биткоин.

Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис отметил, что "на таком волатильном рынке, как криптовалютный, любая амплитуда изменений котировок потенциально возможна — вопрос лишь в том, насколько это вероятно". Он утверждает, что отметка в 10 тысяч долларов может выступить в качестве нижней точки глобального снижения, куда биткоин мог бы прийти к середине 2022 года. Но для этого должна быть совокупность негативных факторов, иными словами, чтобы "все пошло не так", добавил стратег. Эксперт рассказал, когда цена биткоина вернется к историческому максимуму

ПОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Кивкулис отмечает, что те компании, которые уже вложились в биткоин, такие, как Tesla и MicroStrategy, даже при самом негативном исходе и падении монеты до 10 тысяч долларов, могут остаться при своих инвестициях. Однако, по его мнению, это нельзя рассматривать как надежный фактор роста для криптовалют.

Tesla объявила об инвестициях в биткоин в начале февраля 2021 года, купив месяцем ранее криптовалюту на 1,5 миллиардов долларов. Из финансового отчета за первый квартал 2021 года стало известно, что Tesla в конце марта продала 10% биткоинов и зафиксировала прибыль в размере 101 миллионов долларов. По данным Bitcoin Treasuries, на 28 мая Tesla владеет биткоинами на 1,58 миллиардов долларов.

Крупнейший владелец криптовалюты среди публичных компаний — производитель программного обеспечения MicroStrategy. Компания владеет 92 тысячами биткоинов на 3,37 миллиардов долларов. В среднем, за монету компания платила по 24,4 тысячи долларов.

"В том случае, если цена биткоина рухнет до 10 тысяч долларов, то крупные игроки, которые далеки от создания криптовалют и их инфраструктуры, просто возьмут большую паузу с новыми инвестициями в сектор и вернутся на этот рынок лишь спустя месяцы после начала нового криптовалютного ралли", прогнозирует ведущий стратег EXANTE.

По мнению Кархалева, "частичный выход из биткоина крупных инвесторов все-таки возможен, но они это будут делать для фиксации прибыли, чтобы совершить дополнительные закупки криптовалюты".

"В большинстве своем капитал в биткоине они оставят. Проще говоря, в случае продолжения падения, будет высвобождаться капитал из полученной прибыли для дальнейших покупок", — подытожил аналитик.