МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. На этой неделе стало известно, что целый ряд криптоинвесторов получили рекордный доход: их суммы составляли примерно 3000-7000%. Это было связано с тем, что сразу несколько альткоинов продемонстрировали взрывной рост котировок. При этом биткоин всё ещё не может восстановиться после грандиозного обвала, который произошёл этой весной. О том, какие альткоины могут принести большую прибыль своим владельцам, какие покупать не стоит и как вычислить монеты-пустышки, рассказал "Лайф" со ссылкой на своих экспертов. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

Напомним, что совсем недавно криптосообщество всколыхнула новость о том, что пользователь криптобиржи Poloniex продал свои монеты Kishu Inu в 60 раз дороже рыночной цены. На этом он моментально заработал 15 тысяч долларов. Таким образом, прибыль составила 6000%. Ранее Ethereum за сутки прибавил в цене 30%. Схожие колебания преследовали и целый ряд других криптовалют. Экономисты говорят, что именно из-за этой ситуации стал расти интерес к альткоинам, однако предупреждают: рисков на крипторынке становится всё больше, хотя и потенциал для получения сверхприбыли тоже большой.

КРИПТОВАЛЮТЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ОПАСНО ПОКУПАТЬ

Наиболее популярные среди трейдеров криптовалютного рынка ресурсы CoinGecko и CoinMarketCap приводят данные по 7535 и 10081 активам. Лишь крайне малой части из них суждено выжить. Подавляющее большинство из этих монет не имеет под собой серьёзного финансирования, команды профессиональных разработчиков, сообщества пользователей. О выполнении основных этапов дорожной карты по созданию востребованного рынком продукта и токеномики вокруг него также говорить не приходится.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский уверен, что "выживут лишь те проекты, которые соответствуют вышеперечисленным критериям. А те инвесторы, которые не провели должный анализ перед покупкой того или иного актива, могут столкнуться с полной потерей денег. С точки зрения финансового рынка ничего нового в этом не будет. Состав фондовых индексов постоянно меняется, компании банкротятся, становятся целью для поглощений из-за изменения соотношения конкурентных сил и структуры самой экономики. Этого же можно ожидать и на криптовалютном рынке, который отражает её отдалённое цифровое будущее".

Он считает, что на сегодняшний день безопаснее делать ставку на лидеров — те проекты, у которых большие амбиции и которые на деле стремятся их воплотить в жизнь. Аналитик не рекомендует гнаться за токенами, которые активно обсуждаются в соцсетях. Наиболее яркий пример — Dogecoin и его клоны.

"Даже несмотря на надежды Илона Маска, который выражает любовь к этой монете в "Твиттере" и говорит, что в будущем Dogecoin станет "народной монетой" для платежей, в реальности предпосылок для этого не очень много, а цена монеты может отражать куда больший пузырь, чем все известные до этого подобные эпизоды в истории. "Всенародная любовь" и популярность того или иного мема — вещи преходящие. На более длительной дистанции экономические законы приведут к обрушению цены на этот токен, если и в будущем он по-прежнему будет представлять созданный как шутку актив без реальных полезных функций", — объяснил Хомский.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, в свою очередь, считает, что сейчас довольно опасно покупать все "топовые" криптовалюты, которые у всех на слуху. По его мнению, рынок явно перегрет. Значит, волатильность таких активов будет очень высокой, предугадать курс крайне сложно. "Более того, последние события на рынке (когда Илон Маск заставляет биткоин резко снижаться или расти, публикуя определённые новости) показали, насколько один человек может управлять рынком, создавая новостной фон", — добавил Майкл Росс-Джонсон. Эксперт объяснил, почему практическая ценность Ethereum выше биткоина

КРИПТОВАЛЮТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ СВЕРХПРИБЫЛЬ

По мнению Хомского, биткоин в будущем не исчезнет в силу его ограниченной эмиссии (21 миллионов монет). Он уже воспринимается как цифровой аналог золота в условиях беспрецедентных стимулов ведущих центробанков мира, подрывающих доверие к традиционным валютам. Текущие котировки на финансовых рынках отражают невиданный прежде оптимизм. Это вызывает опасения глубокой коррекции, а биткоин воспринимается активом, в котором можно будет спокойно её пережить.

"Восстановления к рекордам после снижения можно ожидать и в Ethereum, который может стать "тканью" будущей цифровой экономики, построенной на блокчейне. В конце этого — в первой половине следующего года в нём состоится переход с текущего алгоритма консенсуса Proof-of-work на Proof-of-stake, что вместе с развёртыванием решений второго уровня повысит пропускную способность Сети до значений, превышающих в 3,5 раза теперешние возможности платёжных систем. У Ethereum сформировалась сильная экосистема из приложений, разработчиков и сообщества. В условиях нынешних непомерно высоких комиссий Ethereum его лидирующие позиции стараются оспорить многие так называемые убийцы Ethereum — Cardano, Avalanche, Solana и другие", — считает Хомский.

Аналитик прогнозирует, что высокий интерес и востребованность ждёт Polkadot с Cosmos, нацеленных на взаимодействие между блокчейнами. Хорошие перспективы, по его мнению, у монет, выстраивающих децентрализованный Интернет. Это Internet Computer и Filecoin. Есть будущее у отдельных токенов, играющих определённую важную роль в том или ином сегменте. Среди них Polygon, Chainlink, Uniswap.

СЕО и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко говорит, что "рынок криптовалют — это высокорисковый рынок, и надо это понимать. Любое вложение здесь должно подразумевать, что могут произойти как взлёты этой валюты, так и полный крах. Как показали последние события, стоимость того или иного вида криптовалюты может зависеть от новостей, одного слова популярного человека или просто шутки. Поэтому здесь нужно прежде всего понимать, зачем нужна цифровая монета. Для вложений это не самый лучший актив. А для расчёта в срочной перспективе в Интернете с продавцом (максимум один-два дня) она может быть вполне рабочим инструментом. Конечно, наиболее удачными являются биткоин и Ethereum. Остальные, такие как лайткоин или монеро, требуют внимательного изучения, прежде чем вложиться в них".

Эксперты также обращают внимание на один очень важный момент. С 1 января вступил в силу закон, который запрещает на территории России оплачивать товары и услуги криптовалютой. Очень много ограничений есть и в других странах. Соответственно, свободный оборот альткоинов как платёжного средства под вопросом во многих государствах. Здесь тоже могут быть свои трудности.

"В ближайшей перспективе имеют возможности для роста однозначно не самые раскрученные и популярные валюты, которые пользуются ажиотажным спросом (вроде Dogecoin). Пока Илон Маск играет с "собачками" в "Твиттере", инфраструктурные проекты новых блокчейнов по типу Polkadot, Atom, Free TON развивают свои проекты и сообщества, а значит, нас скоро ждёт рост этих монет. Также стоит присмотреться к проектам DeFi, но нужно изучать каждый и не влезать в хайпы, которые растут на твитах", — полагает Росс-Джонсон. Илон Маск раскрыл секрет своего интереса к Dogecoin

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АЛЬТКОИН ОТ МОНЕТЫ-ПУСТЫШКИ?

По мнению Хомского, важно избегать активов за пределами топ-30, не торопиться с покупкой до проведения исчерпывающего анализа, читать профильные ресурсы, повышать образовательный уровень, следить за новостями проектов в соцсетях. Лучше ориентироваться на долгосрочные инвестиции, не прибегать к кредитным плечам, а психологически быть готовым к повышенной волатильности.

К примеру, с исторического максимума в апреле в течение семи недель биткоин подешевел вдвое, а другие активы — и того больше. Причём это совершенно не исключает их возвращения к оставленным уровням уже в течение этого года.

— Не нужно гнаться за малоизвестными токенами, которые позволяют сделать так называемые иксы — увеличить объём первоначальных инвестиций в разы. Есть высокая вероятность стать участником схемы "памп и дамп". Это резкий разгон котировок с последующим их обрушением, — пояснил Хомский.