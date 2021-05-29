МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Если в конце 2017 года вокруг роста криптовалюты было еще немало домыслов и спекуляций, то в 2021 году ее укрепление обусловлено вложениями крупных компаний. Их названия у всех "на слуху". Например, платежный сервис PayPal недавно объявил, что в скором времени позволит пользователям из США хранить биткоины на личном счете. А в январе 2021 года Tesla, компания Илона Маска по производству электромобилей, закупила токены биткоина на сумму в полтора миллиарда долларов, объявив в конце февраля о том, что прибыль от закупки составила не менее одного миллиарда долларов.

Как отмечает портал криптовалютных новостей LetKnow.news, будущее биткоина, как валюты, а не просто средства накопления, зависит от бизнесов и успешного введения его как средства платежа за товары и услуги. Но постепенно все больше и больше бизнесов переходят на более современные методы оплаты, хотя, конечно, это долгий процесс. Но в настоящий момент у клиентов появилось гораздо больше возможностей оплатить что-либо криптовалютой, чем прежде. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

ОДЕЖДА

Некоторые магазины одежды без проблем принимают к оплате биткоины, например, американский магазин Overstock, Jens Hansen, Real Watches, Girl meets Dress и многие другие. Большинство модных бизнесов, товары которых можно оплатить криптовалютой — малые или средние по размеру компании, во главе которых находятся криптоэнтузиасты. Другие же — отличный пример сервисов, созданных специально для любителей криптовалют с целью расширить круг потребителей.

ОНЛАЙН КАЗИНО

Онлайн казино дают возможность игрокам делать ставки на широкий спектр игр, таких как блэкджек и рулетка, а также тысячу различных видео-слотов. Эта индустрия всегда шла в ногу с новейшими технологиями. Многие игровые компании первыми приветствовали такие новшества, как доступность на мобильных устройствах, стриминг в реальном времени и виртуальная реальность.

В отличие от многих ритейлеров, онлайн казино традиционно предоставляли своим клиентам более широкие возможности для оплаты услуг. Для покупки товаров онлайн потребителю всегда дается стандартный выбор — дебетовая или кредитная карта или, иногда, платежный сервис PayPal. В магазинах в торговых центрах есть возможность расплатиться наличными. Казино же в свою очередь добавляют к стандартным позициям по оплате кошельки Skrill и Neteller, предоставляют возможность произвести банковский перевод и ваучеры Paysafecard, доступные в некоторых странах. Отдельные казино также начинают принимать к оплате криптовалюту, например, биткоины. Если вы решили использовать криптовалюту, то ее можно будет внести в некоторых казино на счет, однако большинство сервисов конвертируют ее в фиатные (установленные и гарантированные государством) деньги. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

ЕДА

Еда является одной из основных сфер потребления в современном мире, которая тоже идет в ногу с изменениями в системах оплаты. Многие бизнесы активно начинают принимать к оплате биткоины вместо наличных. Здесь тоже не обошлось без громких имен: знаменитая сеть пиццерий Pizza Hut, например, принимает биткоины в Венесуэле. К ней присоединяются всеми любимый Starbucks и сети быстрого питания Subway и Burger King. Но и на этом список не заканчивается: помимо локальных бизнесов поменьше, которые тоже принимают криптовалюту, многие большие компании устраивают специальные предложения для покупателей-криптоэнтузиастов. Например, в некоторых странах, если оформить заказ на пиццу Domino's и заплатить за нее биткоинами, то можно получить небольшую скидку.

АВИАБИЛЕТЫ

Как известно, многие банковские карты предлагают схемы накопления миль. Часто при каждой покупке на баланс владельца начисляются мили, которые потом можно потратить на билет, апгрейд существующего билета или доступ в VIP комнату отдыха. Этим сейчас никого не удивишь. Но вы когда-нибудь пытались приобрести авиабилет за биткоины?

Если вы когда-нибудь хотели попутешествовать по Европе с комфортом и попробовать оплатить билеты криптовалютой, то AirBaltic — идеальный вариант для совмещения двух желаний. С помощью агрегатора Bitpay путешественник может расплатиться биткоинами, XRP, Ethereum и Bitcoin Cash. При бронировании стоит помнить о нескольких условиях. Например, оплата билета криптовалютой возможна только при условии, если билет куплен не позднее, чем за 5 дней до вылета, и категория билета — Green или Green PLUS.