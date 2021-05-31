МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина продолжает снижаться, торгуясь в последнее утро весны несколько выше 34 тысяч долларов и потеряв за трое суток более 10%, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали, что можно приобрести за биткоины в 2021 году

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.15 мск снижается в цене на 2%, до 34,34 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 2,1%, до 34,27 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Начиная с пятницы биткоин стал дешевле более чем на 10%, в четверг криптовалюта стоила 38-40 тысяч долларов, а в выходные ее цена опускалась ниже 34 тысяч. В воскресенье биткоин несколько восстановился в цене, но до сих пор его стоимость остается ниже 35 тысяч долларов.

Самое значительное снижение за это время пришлось на пятницу, 28 мая. Как передаёт агентство Блумберг, это было связано с заявлениями, которые ранее сделал глава центробанка Японии Харухико Курода: глава ЦБ раскритиковал биткоин за его "спекулятивность" и высокую волатильность.

В мае же биткоин потерял около 40% стоимости, в конце апреля он стоил 57,7 тысячи долларов. А исторический максимум был достигнут 14 апреля — 64 854 доллара.