МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру последнего дня весны может вырасти до 37 тысяч долларов, но затем снова возможно падение, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Что ждать от биткоина на следующей неделе

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.15 мск цена биткоина снижается на 1,81% за последние сутки, до 34,8 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин теряет в цене 2,2% и стоит 34,696 тысячи долларов.

"Хотя психологический фон продолжает оставаться очень неустойчивым и большинство участников рынка оценивают ситуацию как негативную, последние несколько дней дают основание предполагать некоторую стабилизацию. К концу дня 31 мая мы ожидаем некоторый небольшой подъем биткоина до уровня 37 тысяч долларов за "монету". Однако в дальнейшем падение курса может возобновиться", — считает Панушкин.