МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Специалисты озвучили свое мнение относительно роста курсов биткоина и альтернативных цифровых монет этим летом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение экспертов. Аналитик объяснил, почему биткоин может упасть до десяти тысяч долларов

Напомним, что основная криптовалюта современности достигала в апреле исторического максимума (64,3 тысяч долларов), впоследствии снижаясь до 30 тысяч долларов. Если капитализация рынка цифровых монет доходила в мае до 2,55 триллиона долларов, то в начале лета этот уровень составил 1,7 триллиона долларов, а биткоин сейчас продается за 36,1 тысяч долларов.

Финансовый эксперт криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев охарактеризовал текущую тенденцию как "охлаждение рынка". Он отметил, что Ethereum сейчас обогнал биткоин по инвестиционной привлекательности, так как создатели монеты развивают проекты, увеличивающие популярность системы блокчейн.

Виктор Першиков из 8848 Invest прогнозирует восстановление биткоина до коридора 50-52 тысяч долларов, а Ethereum прогнозирует позицию около 3,6 тысяч долларов. Эксперт объяснил, почему практическая ценность Ethereum выше биткоина

Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash считает, что объективных причин для возврата биткоина к старым рекордам нет, однако нет и обратных факторов, которые спровоцируют мощное падение. Крупные инвесторы, которые вошли на крипторынок в течение последнего года, не распродают цифровые активы, а напротив, увеличивают в них вложения, утверждает он. По его мнению, это свидетельствует об оптимистичном взгляде институциональных инвесторов на перспективы развития рынка криптовалют.