МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. По мнению известного предпринимателя, соучредителя и бывшего исполнительного директора инвестгиганта Guggenheim Partners Тодда Морли, Ethereum "обладает большей практической ценностью, чем биткоин". Речь идёт о смарт-контрактах. Об этом сообщает издание Forbes, опубликовавшее интервью с Морли. Эксперт объяснил, почему практическая ценность Ethereum выше биткоина

Комментарий известного предпринимателя вышел под заголовком "Ethereum в скором времени может обогнать биткоин". В нем упоминается о том, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования — использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов, таких, например, как банковские ссуды. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

О росте популярности Ethereum, по мнению Морли, свидетельствует "закон Мура". Согласно этому эмпирическому правилу скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. Количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что серьёзно превышает показатель в "законе Мура".

Напомним, что ранее в этом месяце в своём отчёте Goldman Sachs отметила, что "у Ethereum есть высокие шансы обогнать биткоин". Уверен в этом и миллиардер-инвестор Марк Кьюбан. По его словам, долгожданное обновление Ethereum 2.0 приведёт к разработке приложений, которые "затмят" биткоин.