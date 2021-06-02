Финансовый гуру раскрыл секрет вложений в криптовалюты
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Финансовый гуру Дэйв Рэмси дал совет, следует ли инвестировать в криптовалюты, такие как биткоин. При этом он охарактеризовал криптовалюту как "схему быстрого обогащения", отметив, что сам предпочитает зарабатывать свои деньги "методическим" и "скучным" способом. Об этом сообщает портал Блокчейн24 со ссылкой на YouTube канал Рэмси The Ramsey Show.
Напомним, что самопровозглашенный эксперт по управлению личными средствами, Рэмси называет себя "голосом Америки в отношении денег". Он является автором семи бестселлеров: "Финансовый мир", "Больше, чем достаточно", "Предпринимательское лидерство", "Полное руководство Дэйва Рэмси по деньгам", "Путешествие наследия" и "Умные деньги Умные дети". Всего было продано более 11 миллионов копий.
Эпизод под названием "Должен ли я инвестировать в криптовалюту?" вышел в эфир 20 мая. Майкл из Дейтона, штат Огайо, позвонил в программу и спросил, должен ли он инвестировать в криптовалюту. Он отметил, что ему 24 года, и он сэкономил 3800 долларов на работе, и хотел бы их выгодно вложить. Он сказал Рэмси: "Я просто хочу знать, на какие инвестиции лучше всего обращать внимание".
"Вы должны установить свои инвестиционные цели с тем, что, по вашему мнению, является вашим лучшим путем к обогащению, в противном случае вы бы не сделали инвестиции, верно?" — отметил ему Рэмси. "Когда мне было 24 года, я совершил много ошибок, покупая вещи, которые, по моему мнению, сделают меня богатым, быстро и легко", — продолжил он, добавив, что, например, он "купил много недвижимости и в результате разорился". Рэмси рассказал, что он также "купил золото", вложив в него все свои 5000 долларов, которые у него были в то время, следуя так называемой стратегии "золотого парня". Он должен был заработать 50 тысяч долларов, однако потерпел неудачу.
Переходя к биткоину и криптовалютам, Рэмси сказал: "Биткоин горячий. Крипто горячий. Многие люди зарабатывают на этом много денег прямо сейчас. Вы, конечно, можете делать то, что хотите, но вы позвонили сюда. Мы не говорим людям инвестировать в крайне нестабильные, непредсказуемые инвестиции. И криптовалюты любого рода попадают в эту категорию. Биткоин будет самым изменчивым из них".
Тем не менее, Рэмси признал, что есть шанс заработать деньги на нестабильных активах. Он упомянул человека, который позвонил в его шоу, который вложил 3500 долларов в Gamestop и заработал 50 000 долларов. Финансовый гуру прокомментировал, что "за этим было интересно наблюдать со стороны".
Рэмси выразил мнение, что инвестиции в биткоин можно прировнять к лотерее. "Из анализа 10 000 миллионеров количество тех, кто быстро разбогател, очень, очень, очень мало", — отметил он, добавив, что "они были консерваторами в вопросе инвестиций и не имели захватывающей истории, чтобы потом рассказать ее своему приятелю по гольфу, нет, они просто были методичными, они были скучными, и это то, что я бы посоветовал делать".
https://1prime.ru/cripta/20210602/833823571.html