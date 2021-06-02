МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Финансовый гуру Дэйв Рэмси дал совет, следует ли инвестировать в криптовалюты, такие как биткоин. При этом он охарактеризовал криптовалюту как "схему быстрого обогащения", отметив, что сам предпочитает зарабатывать свои деньги "методическим" и "скучным" способом. Об этом сообщает портал Блокчейн24 со ссылкой на YouTube канал Рэмси The Ramsey Show. Эксперты рассказали, чего ожидать от криптовалют этим летом

Напомним, что самопровозглашенный эксперт по управлению личными средствами, Рэмси называет себя "голосом Америки в отношении денег". Он является автором семи бестселлеров: "Финансовый мир", "Больше, чем достаточно", "Предпринимательское лидерство", "Полное руководство Дэйва Рэмси по деньгам", "Путешествие наследия" и "Умные деньги Умные дети". Всего было продано более 11 миллионов копий.

Эпизод под названием "Должен ли я инвестировать в криптовалюту?" вышел в эфир 20 мая. Майкл из Дейтона, штат Огайо, позвонил в программу и спросил, должен ли он инвестировать в криптовалюту. Он отметил, что ему 24 года, и он сэкономил 3800 долларов на работе, и хотел бы их выгодно вложить. Он сказал Рэмси: "Я просто хочу знать, на какие инвестиции лучше всего обращать внимание".

"Вы должны установить свои инвестиционные цели с тем, что, по вашему мнению, является вашим лучшим путем к обогащению, в противном случае вы бы не сделали инвестиции, верно?" — отметил ему Рэмси. "Когда мне было 24 года, я совершил много ошибок, покупая вещи, которые, по моему мнению, сделают меня богатым, быстро и легко", — продолжил он, добавив, что, например, он "купил много недвижимости и в результате разорился". Рэмси рассказал, что он также "купил золото", вложив в него все свои 5000 долларов, которые у него были в то время, следуя так называемой стратегии "золотого парня". Он должен был заработать 50 тысяч долларов, однако потерпел неудачу.

Переходя к биткоину и криптовалютам, Рэмси сказал: "Биткоин горячий. Крипто горячий. Многие люди зарабатывают на этом много денег прямо сейчас. Вы, конечно, можете делать то, что хотите, но вы позвонили сюда. Мы не говорим людям инвестировать в крайне нестабильные, непредсказуемые инвестиции. И криптовалюты любого рода попадают в эту категорию. Биткоин будет самым изменчивым из них". Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

Тем не менее, Рэмси признал, что есть шанс заработать деньги на нестабильных активах. Он упомянул человека, который позвонил в его шоу, который вложил 3500 долларов в Gamestop и заработал 50 000 долларов. Финансовый гуру прокомментировал, что "за этим было интересно наблюдать со стороны".

Рэмси выразил мнение, что инвестиции в биткоин можно прировнять к лотерее. "Из анализа 10 000 миллионеров количество тех, кто быстро разбогател, очень, очень, очень мало", — отметил он, добавив, что "они были консерваторами в вопросе инвестиций и не имели захватывающей истории, чтобы потом рассказать ее своему приятелю по гольфу, нет, они просто были методичными, они были скучными, и это то, что я бы посоветовал делать".