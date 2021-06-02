МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Dogecoin (DOGE) начал дорожать после объявления о листинге, сделанного биржей криптовалют Coinbase Pro вчера вечером. По мнению Билли Маркуса, основателя Dogecoin, причина, по которой рост цен был не таким сильным, как ожидалось, заключалась в стагнации биткоина. Об этом сообщает портал Блокчейн24. Финансовый гуру раскрыл секрет вложений в криптовалюты

За прошедшие сутки Dogecoin вырос на 34% и на 15:00 МСК торговался по 0,43 доллара. Капитализация альткоина, по данным CoinGecko, достигла 55,6 миллиардов долларов.

"Я так взволнован", — отметил Билли Маркус, основатель Dogecoin, о том, что Coinbase Pro с 3 июня будет размещать DOGE. Через несколько часов после этого он прокомментировал ситуацию на рынке, сказав следующее: "Биткойн напоминает мне отца, у которого проблемы с азартными играми. Когда он зарабатывает сам, он покупает вам игрушки и находится в хорошем настроении. Когда он проигрывает, он закроет вас в чулане, а иногда даже продаст ваши вещи".

Анонс листинга альткоина на Coinbase Pro прокомментировал в Twitter и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. В своем твитте он прикрепил свою же публикацию от 18 июля 2020 года, в которой изображена интервенция Dogecoin на глобальную финансовую систему. Бизнесмен подписал картинку словами: "Это неизбежно". Затем Маск опубликовал еще одну картинку с собакой, добавив надпись: "Нашел фотографию себя в детстве". Эксперт рассказал, почему Ethereum совсем скоро обгонит биткоин

Как отмечает РБК, на фоне роста Dogecoin выросли котировки и клонов монеты. Shiba Inu, который разработчики позиционируют как "убийцу Dogecoin", за 24 часа вырос на 11%. Цена еще одной цифровой монеты, на логотипе которой изображена собака, — Akita Inu — поднялась за сутки на 6%.