Токен Baby Shark подскочил в цене в три раза после твита Илона Маска
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Токен Baby Shark вырос в цене ан 180% после твита миллиардера и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
В частности, американский бизнесмен упомянул в своем микроблоге в Twitter детский видеоролик с аналогичным названием, который был опубликован на видеосервисе YouTube в 2016 году. Он набрал 8,7 миллиарда просмотров.
Маск написал: "Baby Shark всех разносит! Больше просмотров, чем людей [на Земле]".
Видеоролик был создан подконтрольной южнокорейской компании Samsung Publishing структурой SmartStudy и собрал свыше 8,7 миллиарда просмотров на YouTube.
На видеохостинг ролик был размещен в 2016 году.
Как сообщает CoinGecko, стоимость токена Baby Shark достигала отметки в $0,00000001. Объем торгов увеличивался до $162 тысяч. Эта цифровая монета не представлена ни на одной криптобирже и торгуется только на децентрализованной платформе PancakeSwap.
На сайте проекта Baby Shark отмечается, что этот токен разработан на базе Binance Smart Chain. Разработчики ставят целью крипты создание новой дефляционной токеномики, а также сотрудничество с некоммерческими организациями, занимающимися очистками мировых океанов.
https://1prime.ru/cripta/20210603/833829544.html