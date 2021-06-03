МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Токен Baby Shark вырос в цене ан 180% после твита миллиардера и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

В частности, американский бизнесмен упомянул в своем микроблоге в Twitter детский видеоролик с аналогичным названием, который был опубликован на видеосервисе YouTube в 2016 году. Он набрал 8,7 миллиарда просмотров.

Маск написал: "Baby Shark всех разносит! Больше просмотров, чем людей [на Земле]".

Видеоролик был создан подконтрольной южнокорейской компании Samsung Publishing структурой SmartStudy и собрал свыше 8,7 миллиарда просмотров на YouTube.

На видеохостинг ролик был размещен в 2016 году.

Как сообщает CoinGecko, стоимость токена Baby Shark достигала отметки в $0,00000001. Объем торгов увеличивался до $162 тысяч. Эта цифровая монета не представлена ни на одной криптобирже и торгуется только на децентрализованной платформе PancakeSwap.

На сайте проекта Baby Shark отмечается, что этот токен разработан на базе Binance Smart Chain. Разработчики ставят целью крипты создание новой дефляционной токеномики, а также сотрудничество с некоммерческими организациями, занимающимися очистками мировых океанов.