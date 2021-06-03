МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Инвестирование в цифровые монеты и торговля криптовалютами постепенно стали уже привычными для многих способами заработка. Сегодня криптоактивы позволяют владельцам получать и пассивный заработок — и он может быть больше, чем доходность банковских вкладов и других традиционных финансовых инструментов. О возможностях получения пассивного дохода на криптовалютах, который будет превышает процент по традиционным банковским вкладам, рассказал РБК. Основатель Dogecoin рассказал, почему биткоин "портит всем веселье"

ДЕПОЗИТ

Многие централизованные криптовалютные биржи переняли принцип работы у банков. Они привлекают пользователей, чтобы те размещали на площадках свои средства. Выгода биржи заключается в росте ликвидности. Некоторые платформы позволяют открывать депозиты с фиксированной либо плавающей процентной ставкой. В качестве вознаграждения владельцы депозитов получают небольшую часть дохода криптобиржи. Например, на Binance можно открыть депозит в Tether сроком на 90 дней под 6% годовых.

Как пишет РБК, доходность депозитов с фиксированной процентной ставкой нетрудно просчитать: чем больше срок, тем выше доходность. Доходность депозитов с плавающей ставкой прогнозировать сложно, поскольку процентная ставка регулярно меняется исходя из ситуации на бирже.

Владелец депозита рискует, предоставляя свои средства бирже. Фактически инвестор перестает владеть цифровыми монетами, поскольку они будут храниться на кошельке площадки, к которому могут получить доступ злоумышленники.

КРЕДИТЫ

Размещать криптовалюту под процент можно не только на биржах, напоминает РБК. Так, например, многие криптовалютные сервисы позволяют владельцам криптовалют выдавать свои цифровые монеты другим пользователям под процент. Существуют два вида таких площадок: децентрализованные, включая Maker, Compound, Aave, и централизованные — например, Nexo и Crypto.com.

На децентрализованных площадках доходность обычно ниже. Они более безопасные, поскольку не хранят пользовательские средства. Процентные ставки по кредитам в криптовалюте обычно не фиксированные, а меняются в зависимости от объема цифровых монет на платформе кредитования. На момент публикации данной информации, на децентрализованной площадке Aave доходность выданных кредитов в Tether составляла 11% годовых, а в DAI — 12%.

Риск кредитора заключается в том, что при использовании децентрализованных площадок есть вероятность столкнуться с недобросовестными заемщиками. В случае использования централизованных бирж остается риск потерять средства в результате хакерской атаки на кошельки площадки. Эксперт рассказал, почему Ethereum совсем скоро обгонит биткоин

СТЕКИНГ

Стекинг, объясняют эксперты РБК — это способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake (PoS) и обеспечивают работоспособность блокчейна. Это дает им право получать вознаграждение.

Для того, чтобы запустить процесс стекинга, можно отдать свою криптовалюту операторам узла — валидаторам (более легкий способ) или запустить собственный узел. Последний способ подходит для тех, кто обладает достаточными техническими навыками и планирует вложить большую сумму. Собственный узел считается более безопасным и доходным способом стекинга, по сравнению с передачей монет валидаторам.

Стекинг доступен на многих криптовалютных биржах, например, на Binance. Доходность стекинга внутреннего токена площадки Binance Coin на момент публикации статьи составляет 8,4% годовых, а стекинга Ethereum — 1,7% годовых.

При размещении средств на Binance и других централизованных платформах стоит учитывать, что такие площадки подвержены взломам и существует риск потерять свои деньги в случае хакерской атаки.