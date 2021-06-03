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В Goldman Sachs рассказали, какой металл могут заменить криптовалюты
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Криптовалюты не смогут заменить золото как инвестиционный инструмент, и если уж их с чем-то сравнивать, то скорее с медью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Криптовалюты не смогут заменить золото как инвестиционный инструмент, и если уж их с чем-то сравнивать, то скорее с медью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы отдела сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффа Карри CNBC. По его словам, "цифровые валюты — это про-рисковые активы".
Напомним, что в конце мая Goldman Sachs признал биткоин классом активов. Тогда в банке сообщили о растущем спросе на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.
Ранее Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой. Новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.