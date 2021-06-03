МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Криптовалюты не смогут заменить золото как инвестиционный инструмент, и если уж их с чем-то сравнивать, то скорее с медью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы отдела сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффа Карри CNBC. По его словам, "цифровые валюты — это про-рисковые активы". Названы три способа получать пассивный доход на криптовалютах

Напомним, что в конце мая Goldman Sachs признал биткоин классом активов. Тогда в банке сообщили о растущем спросе на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.

Ранее Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой. Новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.