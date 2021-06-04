МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Крипторынок ждёт движения биткоина вверх, к вечеру пятницы его стоимость может приблизиться к 39 тысячам долларов за монету, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Твит Илона Маска снова обрушил биткоин

"Сегодня психологический настрой участников крипторынка отличается положительной сдержанностью, относительно спокойно выжидающей нового движения вверх. Видимо, оно и произойдет сегодня, вновь приблизив к вечеру 4 июня биржевой курс биткоина к 39 000 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.51 мск цена биткоина снижается — на 5,4% за последние сутки, до 36,717 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — на 5,23% и стоит 36,689 тысячи долларов.