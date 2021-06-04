2021-06-04T09:16:13+03:00
2021-06-04T09:16:13+03:00
2021-06-04T09:16:13+03:00
2021
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Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на пятницу
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Крипторынок ждёт движения биткоина вверх, к вечеру пятницы его стоимость может приблизиться к 39 тысячам долларов за монету, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Крипторынок ждёт движения биткоина вверх, к вечеру пятницы его стоимость может приблизиться к 39 тысячам долларов за монету, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Сегодня психологический настрой участников крипторынка отличается положительной сдержанностью, относительно спокойно выжидающей нового движения вверх. Видимо, оно и произойдет сегодня, вновь приблизив к вечеру 4 июня биржевой курс биткоина к 39 000 долларов за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.51 мск цена биткоина снижается — на 5,4% за последние сутки, до 36,717 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — на 5,23% и стоит 36,689 тысячи долларов.