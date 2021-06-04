2021-06-04T16:00:38+03:00
2021-06-04T16:00:38+03:00
2021-06-04T16:00:38+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210604/833853606.html
Инвестдиректор Amundi назвал биткоин "фарсом"
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Криптовалюты, такие как биткоин, являются "фарсом" и признаком образования пузырей на финансовых рынках. Об этом пишет "ФИНАМ" со ссылкой на слова Паскаля Бланка, главного... ПРАЙМ, 04.06.2021
биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83333/95/833339537.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339537.jpg
https://1prime.ru/images/83333/95/833339536.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339536.jpg
https://1prime.ru/images/83333/95/833339530.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339530.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210602/833826979.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Криптовалюты, такие как биткоин, являются "фарсом" и признаком образования пузырей на финансовых рынках. Об этом пишет "ФИНАМ" со ссылкой на слова Паскаля Бланка, главного инвестиционного директора французского управляющего активами Amundi.
Напомним, что биткоин вырос на 3,68% до $38.971,62 к 14:43 МСК в четверг, после снижения на 35% в мае, усиленного тем, что Китай ужесточил меры борьбы с майнингом криптовалют и торговлей цифровыми монетами.
"Биткоин запомнят за то, что он вынудил центральные банки принять цифровые деньги", — сказал Бланк, добавив, что правительства и регуляторы в конечном итоге "выключат (эту) музыку".