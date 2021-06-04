МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Криптовалюты, такие как биткоин, являются "фарсом" и признаком образования пузырей на финансовых рынках. Об этом пишет "ФИНАМ" со ссылкой на слова Паскаля Бланка, главного инвестиционного директора французского управляющего активами Amundi. Основатель Dogecoin рассказал, почему биткоин "портит всем веселье"

Напомним, что биткоин вырос на 3,68% до $38.971,62 к 14:43 МСК в четверг, после снижения на 35% в мае, усиленного тем, что Китай ужесточил меры борьбы с майнингом криптовалют и торговлей цифровыми монетами.

"Биткоин запомнят за то, что он вынудил центральные банки принять цифровые деньги", — сказал Бланк, добавив, что правительства и регуляторы в конечном итоге "выключат (эту) музыку".