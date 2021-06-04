МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Тренд криптовалютного рынка по-прежнему направлен вверх, даже после стремительного отката от исторических максимумов. Об этом сообщает Bloomberg в своем новом отчете. Эксперт рассказал, почему Ethereum совсем скоро обгонит биткоин

Аналитики говорят о том, что биткоин скорее возобновит восходящую траекторию к 100 000 долларов, чем окажется ниже 20 000 долларов. Этому, по их словам, поспособствует освобождение рынка от избытка спекулятивных позиций, тогда как все действовавшие ранее фундаментальные предпосылки остаются в силе. Текущую ситуацию они описывают как "бычий крипторынок со скидкой".

В то же время они утверждают, что при сохранении тенденции Ethereum может вступить в прямую конкуренцию с биткоином за место первой криптовалюты. Обратить внимание на ETH они призывают в рамках диверсификации портфелей.

"Оба имеют бычьи предпосылки, но фундамент и области применения второго номера служат важным дополнением для характеристик глобального средства накопления номера один, — отмечает Bloomberg. — Ethereum сталкивается с конкуренцией других криптоактивов и платформ смарт-контрактов, но номер два победил в гонке за распространение и занимает место ведущей платформы для цифровизации денег и финансов".

Свидетельством спроса на цифровые активы, по их мнению, является растущая капитализация стейблкоина Tether. "Несмотря на неутихающие споры и преследование регуляторов, рост рыночной капитализации крупнейшего в мире токена на базе доллара служит устойчивым индикатором расширения экосистемы цифровых активов. Стабильные показатели Tether заслуживают уважения", — говорят аналитики Bloomberg. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

При этом в качестве следующей цели для биткоина они называют отметку 100 000 долларов как согласующуюся с поведением криптовалюты после халвингов. Эфир, по их ожиданиям, по крайней мере до конца октября будет оставаться в диапазоне 2 000 — 4 000 долларов.

"Если биткоин догонит Ethereum по результативности в 2021 году, первая криптовалюта направится к 100 000 долларов. Добавьте к этому прошлогоднее снижение эмиссии, миграцию институциональных портфелей, фьючерсы на Ethereum и запуск ETF в Канаде и Европе и вы увидите, что биткоин обладает намного большим потенциалом направиться к 100 000 долларов, чем оставаться ниже 20 000 долларов", — сообщается в отчете.