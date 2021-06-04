МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. В октябре 2020 года — марте 2021-го мошенники, выдававшие себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, сумели украсть более 2 миллионов в криптовалюте. Это следует из отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC), опубликованного в мае. Всего же с октября 2020 года примерно 7 тысяч человек сообщили FTC, что они передали криптомошенникам 80 миллионов долларов.

Существует несколько способов, которыми активно пользуются преступники. Аналитики РБК подробно рассказали о главных из них и том, как не отдать свои средства злоумышленникам. Инвестдиректор Amundi назвал биткоин "фарсом"

ФАЛЬШИВЫЕ РАЗДАЧИ И СТИВ ВОЗНЯК

Одна из наиболее популярных схем мошенничества с криптовалютой — фальшивые раздачи цифровых монет. Прежде всего злоумышленники используют то, что многие хотят получить криптовалюту бесплатно. Поэтому в разных социальных сетях, форумах и других источниках информации мошенники начинают размещать объявления о том, что готовы удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно криптовалюту они, конечно же, не отправляют.

В 2020 году в такую мошенническую схему был втянут даже сооснователь Apple Стив Возняк. Мошенники использовали его имя для привлечения жертв. Злоумышленники разместили на YouTube видеоролики, в которых убеждали пользователей отправить криптовалюту на определенный адрес, обещая взамен прислать вдвое больше.

Бизнесмен подавал в суд на компанию YouTube, но его иск был отклонен со ссылкой на федеральный закон США, согласно которому интернет-платформы не несут ответственность за контент, публикуемый пользователями. Мошенники также не раз использовали имена и других известных личностей: Билла Гейтса, Илона Маска и Майкла Делла.

В 2020 году полиция обвинила 17-летнего подростка в том, что он провел одну из крупнейших атак на социальную сеть Twitter и получил доступ к учетным записям Илона Маска, Билла Гейтса и другие знаменитостей. С помощью аккаунтов бизнесменов мошенник реализовал аналогичную схему, обещая пользователям удвоить их средства.

ФЕЙКОВЫЕ ОБМЕННИКИ

Как отмечает РБК, за последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Разумеется, злоумышленники использовали это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. Пользователей на такие площадки обычно заманивают с помощью якобы "закрытой информации" о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно мошенники описывают эту схему как "рубли — криптовалюта — рубли", то есть они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы проста: пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Однако никакого обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник, он просто теряет их. Финансовый гуру раскрыл секрет вложений в криптовалюты

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

В последние полгода криптовалюты сильно подорожали и показали хорошую доходность. Например, биткоин с января вырос на 26%, Ethereum — на 250%, а Binance Coin — на 900%. Такие цифры привлекают внимание людей, которые хотят заработать. Но большинство из них не имеют необходимых знаний для грамотного инвестирования в цифровые активы.

Этим и пользуются мошенники, обещая высокую доходность тем, кто предоставит им криптовалюту якобы в доверительное управление. Они имитируют работу полноценных инвестиционных фондов, ежедневно публикуя отчеты о сделках и доходности. Более того, первое время мошенники даже могут делать какие-то выплаты жертвам, работая по принципу финансовой пирамиды. Когда же пользователи начинают доверять злоумышленникам, они постепенно отдают мошенникам еще больше денег.

Аналитики РБК напоминают, что в начале июня Банк России опубликовал черный список, в который вошли 1820 организаций с признаками нелегальной деятельности. В перечне регулятора присутствуют криптокомпании, которые имеют признаки "финансовой пирамиды"- это Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals, указывает регулятор.

Также 1 февраля 2021 года ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon и прочих.

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ?

"Злоумышленники работают по отлаженным схемам, которые позволяют им входить в доверие пользователей, чтобы потом обмануть их", рассказал старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он перечислил основные признаки, по которым можно обнаружить мошенников:

Спешка. Мошенники в большинстве случаев подгоняют своих "клиентов" и стараются не давать им времени осознать происходящее. Часто для этой цели они используют манипуляции и угрозы. "Не идите на поводу у тех, кто пытается вас запутать и торопит, не забывайте знакомиться со всей доступной информацией и не идите на поводу у тех, кто хочет вас запутать", — посоветовал аналитик.

Мошенники в большинстве случаев подгоняют своих "клиентов" и стараются не давать им времени осознать происходящее. Часто для этой цели они используют манипуляции и угрозы. "Не идите на поводу у тех, кто пытается вас запутать и торопит, не забывайте знакомиться со всей доступной информацией и не идите на поводу у тех, кто хочет вас запутать", — посоветовал аналитик. Эксклюзивная информация. С целью привлечения внимания мошенники часто используют уловку о "секретных багах". В социальных сетях мошенники часто "делятся информацией" о якобы ошибочном курсе обмена, либо об удачных цепочках обмена. И то, и другое — потеря денег, напоминает Зуборев.

С целью привлечения внимания мошенники часто используют уловку о "секретных багах". В социальных сетях мошенники часто "делятся информацией" о якобы ошибочном курсе обмена, либо об удачных цепочках обмена. И то, и другое — потеря денег, напоминает Зуборев. Криптовалюта. Если предстоит совершить операцию с отправкой токенов, либо перевод в платежных системах с низкой степенью проверки данных, вроде QIWI, то стоит очень внимательно отнестись к этому. Мошенники очень часто используют особенности этих систем в свою пользу. Для криптовалют это невозвратные транзакции.

Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, в свою очередь, напомнил что к опасным факторам, которые указывают на попытку введения в заблуждения, относятся и обещания завышенной доходности: 50% или даже 100% в месяц. Решившая стать инвестором россиянка отдала мошенникам 11 миллионов рублей

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

"У пользователей, которые стали жертвами мошенников, есть возможность обратиться в правоохранительные органы, но это не дает никаких шансов на то, что украденные средства будут возвращены", отметил Зуборев.

По словам аналитика, в очень редких случаях может получиться так, что мошенники совершат ошибку и будут пойманы, но даже в таком случае денег у преступников может уже не оказаться.

"Криптовалюты вернуть невозможно, даже если бы у правоохранителей было бы огромное желание и полномочия. Сама суть криптовалют подразумевает отсутствие функции управления со стороны центральных организаций", — добавил он.

Если же мы говорим о зарегистрированных за рубежом криптобиржах с хорошей репутацией, то даже в случае взлома и кражи пользовательских средств есть высокие шансы получить возмещение, утверждает Сошников. К сожалению, в России наблюдается обратная ситуация, замечает он.

"Если говорить о России, то то рассчитывать на возврат похищенных денег я бы не стал. По крайней мере, сейчас", — подытожил эксперт.