МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Госдуме обсудить идею использования криптовалют в рамках решения вопроса о платежах в обход антироссийских санкций, а также подумать над аналогом европейского механизма INSTEX, разблокировавшего расчеты с Ираном.

"Надо думать о противодействии угрозам в платежно-расчетных отношениях. Поэтому Думе надо подумать все-таки… не сильно бояться криптовалют, потому что для многих компаний, находящихся под санкционными режимами, использование криптовалют является, может быть, естественным выходом обхода соответствующих ограничений", — сказал Шохин в ходе парламентских слушаний на тему "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации".

Глава РСПП также предложил правительству и депутатам заняться разработкой механизма, подобного INSTEX, для противодействия экстерриториальным санкциям. Кабмин рассматривает упрощенный завоз трудовых мигрантов в Россию

"Есть хорошие примеры… это механизм INSTEX, который ввел Европейский союз. Он, может быть, еще не доказал полностью свою эффективность, как бороться со вторичными санкциями антииранским, которые вводили США. Поэтому можно подумать над тем, как… и правительству и депутатам, заняться такого рода механизмом", — отметил Шохин.

Франция, Германия и Великобритания в 2019 году приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX) для обеспечения торговли и проведения транзакций в обход американских санкций без использования системы SWIFT и доллара. Впоследствии к механизму для расчетов с Ираном INSTEX присоединились еще восемь стран ЕС.