МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Наименее привлекательный актив на текущий момент — биткоин. Об этом сообщает портал Bitcoin.com со ссылкой на заявление банка Goldman Sachs. Последний недавно провел два круглых стола, в которых приняли участие 25 инвестиционных директоров хедж-фондов и фондов, занимающих только длинные позиции, 35% участников опроса назвали биткоин наименее привлекательным активом. Вторую строчку антирейтинга с показателем в 25% заняли вложения в IPO. Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США

Напомним, что в мае этого года другой крупный американский банк Bank of America провел аналогичный опрос, в ходе которого выяснил, что биткоин пользуется спросом среди управляющих активами. В опросе приняли участие 216 топ-менеджеров с совокупными активами под управлением на сумму в 625 миллиардов долларов.

В начале июня глава отдела сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф Карри заявил, что криптовалюты не смогут заменить золото как инвестиционный инструмент. По его словам, они скорее похожи на медь, поскольку являются про-рисковыми активами.

В прошлом месяце Goldman Sachs признал биткоин классом активов, а также сообщил о растущем спросе на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами. Также банк первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой. Новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.