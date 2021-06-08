МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Институциональные инвесторы за прошедшую неделю вывели из инвестиционных продуктов на базе биткоина более 140 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные CoinShares. Хакеры объявили войну Илону Маску из-за влияния на биткоин

В отчете инвестиционной компании указывается, что объем торгов инструментами на базе главной криптовалюты в начале июня снизился на 62%, по сравнению со средним показателем торговой активности в мае. В это же время инвесторы увеличили вложения в продукты, основанные на Ethereum (+33 миллиона долларов), Ripple (+ 7 миллионов долларов) и Cardano (+ 4,5 миллионов долларов).

С начала 2021 года в продукты на базе биткоина было вложено более 4,2 миллиарда долларов. На начало июня инвестиции в инструменты на базе цифровой монеты составляют 65% от общей суммы капитала, заблокированного в криптовалютных инвестиционных продуктах.

Как отмечает РБК, биткоин — наименее привлекательный актив для институциональных инвесторов, сообщили в Goldman Sachs. Банк провел два круглых стола, в которых приняли участие 25 инвестиционных директоров хедж-фондов и фондов, работающих только с длинными позициями. 35% участников опроса назвали биткоин наименее привлекательным активом. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут принести сверхприбыль

За прошедшие сутки главная криптовалюта подешевела на 10%, до 32,3 тысяч долларов. Это произошло после того как власти США вернули 63,7 биткоина на сумму около 2,3 миллионов долларов, которые были уплачены трубопроводной компанией Colonial Pipeline в качестве выкупа хакерам. На 10:30 МСК биткоин торговался на уровне 33,1 тысячи долларов.