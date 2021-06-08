Инвесторы вывели рекордную сумму из продуктов на базе биткоина
МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Институциональные инвесторы за прошедшую неделю вывели из инвестиционных продуктов на базе биткоина более 140 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные CoinShares.
В отчете инвестиционной компании указывается, что объем торгов инструментами на базе главной криптовалюты в начале июня снизился на 62%, по сравнению со средним показателем торговой активности в мае. В это же время инвесторы увеличили вложения в продукты, основанные на Ethereum (+33 миллиона долларов), Ripple (+ 7 миллионов долларов) и Cardano (+ 4,5 миллионов долларов).
С начала 2021 года в продукты на базе биткоина было вложено более 4,2 миллиарда долларов. На начало июня инвестиции в инструменты на базе цифровой монеты составляют 65% от общей суммы капитала, заблокированного в криптовалютных инвестиционных продуктах.
Как отмечает РБК, биткоин — наименее привлекательный актив для институциональных инвесторов, сообщили в Goldman Sachs. Банк провел два круглых стола, в которых приняли участие 25 инвестиционных директоров хедж-фондов и фондов, работающих только с длинными позициями. 35% участников опроса назвали биткоин наименее привлекательным активом.
За прошедшие сутки главная криптовалюта подешевела на 10%, до 32,3 тысяч долларов. Это произошло после того как власти США вернули 63,7 биткоина на сумму около 2,3 миллионов долларов, которые были уплачены трубопроводной компанией Colonial Pipeline в качестве выкупа хакерам. На 10:30 МСК биткоин торговался на уровне 33,1 тысячи долларов.
https://1prime.ru/cripta/20210608/833883046.html