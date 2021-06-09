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Эксперт ожидает падения цены биткоина к вечеру ниже $32 тысяч
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Курс биткоина может снизиться до 32 тысяч долларов и более уже к вечеру, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель... ПРАЙМ, 09.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может снизиться до 32 тысяч долларов и более уже к вечеру, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.28 мск цена биткоина растет на 3% за последние сутки, до 33,715 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 2,9% и стоит 33,719 тысячи долларов.
"Психологический фон крипторынка складывается сегодня не самым благоприятным образом. Наметившийся в понедельник небольшой подъем биткоина практически сразу свалился в новый штопор, что сегодня к вечеру 9 июня может привести к значениям ниже 32 тысяч долларов за "монету", — сказал эксперт.