МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может снизиться до 32 тысяч долларов и более уже к вечеру, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Банк России отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.28 мск цена биткоина растет на 3% за последние сутки, до 33,715 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 2,9% и стоит 33,719 тысячи долларов.

"Психологический фон крипторынка складывается сегодня не самым благоприятным образом. Наметившийся в понедельник небольшой подъем биткоина практически сразу свалился в новый штопор, что сегодня к вечеру 9 июня может привести к значениям ниже 32 тысяч долларов за "монету", — сказал эксперт.