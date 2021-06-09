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Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре
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Стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки 34,5 тысяч долларов. Капитализация цифровой монеты, по данным CoinGecko, увеличилась до 643... ПРАЙМ, 09.06.2021
биткоин, сальвадор, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки 34,5 тысяч долларов. Капитализация цифровой монеты, по данным CoinGecko, увеличилась до 643 миллиардов долларов. Как сообщает РБК, это произошло после того как первая страна в мире признала биткоин официальным платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора.
В ближайшее время новый закон должен подписать президент страны Найиб Букеле. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней.
Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США. Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США.