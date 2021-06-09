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Китайский округ полностью запретил майнинг криптовалюты
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Власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. Об этом сообщил портал The Block. Отмечается, что полностью запретить... ПРАЙМ, 09.06.2021
китай, майнинг, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. Об этом сообщил портал The Block.
Отмечается, что полностью запретить добычу криптовалюты должна администрация Парка экономического и технологического развития Чжундун. На территории парка площадью 15 500 квадратных километров расположено множество предприятий по добыче угля, включая угольные электростанции и промышленные предприятия.
Именно там расположены одни из крупнейших предприятий по добыче биткоинов в стране. Майнеров привлекает дешевая и доступная электроэнергия.
Напомним, что в мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживании клиентов из материкового Китая.
Годовое потребление энергии китайскими майнерами, как ожидается, достигнет пика в 2024 году и составит около 297 тераватт-часов, что превышает все энергопотребление Италии в 2016 году.