МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая потребовали с 9 июня прекратить деятельность майнеров. Об этом сообщил портал The Block.

Отмечается, что полностью запретить добычу криптовалюты должна администрация Парка экономического и технологического развития Чжундун. На территории парка площадью 15 500 квадратных километров расположено множество предприятий по добыче угля, включая угольные электростанции и промышленные предприятия. Что толкает Китай сворачивать рынок криптомайнинга

Именно там расположены одни из крупнейших предприятий по добыче биткоинов в стране. Майнеров привлекает дешевая и доступная электроэнергия.

Напомним, что в мае китайские власти заявили о необходимости борьбы с добычей и криптотрейдингом и призвали ужесточить регулирование майнинга и торговли цифровой валютой. Из-за этого в стране перестали работать компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживании клиентов из материкового Китая.

Годовое потребление энергии китайскими майнерами, как ожидается, достигнет пика в 2024 году и составит около 297 тераватт-часов, что превышает все энергопотребление Италии в 2016 году.