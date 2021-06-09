2021-06-09T18:49:43+03:00
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Биткоин подскочил на 17% за сутки
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Стоимость биткоина резко ускорила рост и за короткое время криптовалюта подорожала примерно на две тысячи долларов — до 36,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. На... ПРАЙМ, 09.06.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина резко ускорила рост и за короткое время криптовалюта подорожала примерно на две тысячи долларов — до 36,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.39 мск рос в цене на 16,8% — до 36,52 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 16,3%, до 36,54 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин постепенно дорожает с начала дня, поддерживаемый новостью о принятии парламентом Сальвадора закона о легализации биткоина в качестве платежного средства в стране, но недавно рост стоимости криптовалюты резко ускорился. Если утром биткоин стоил порядка 33 тысяч долларов, то к вечеру поднялся выше 36 тысяч долларов. Причем за последние полчаса биткоин дорожал с 34,7 тысячи долларов до пока что максимального за день уровня в 36 736 долларов.