МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в четверг утром почти на 10% и торгуется выше отметки в 36 тысяч долларов, следует из данных торгов. Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.31 мск растёт в цене на 9,5%, до 36,6 тысячи долларов. При этом максимальное значение в ходе торгов за сутки составило 37,6 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 9,4%, до 36,669 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Рост стоимости биткоина продолжается второй день подряд, в том числе в связи с новостями о принятии парламентом Сальвадора закона о легализации биткоина в качестве платежного средства в стране.

Исторический максимум стоимости биткоина был достигнут 14 апреля и составил 64 854 доллара. После этого криптовалюта устремилась вниз. Так, май стал для биткоина худшим месяцем с ноября 2018 года, в прошлом месяце он потерял около 36% своей стоимости.