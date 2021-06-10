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Биткоин дорожает почти на 10%
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Стоимость биткоина растет в четверг утром почти на 10% и торгуется выше отметки в 36 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже... ПРАЙМ, 10.06.2021
биткоин, криптовалюта, торги, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в четверг утром почти на 10% и торгуется выше отметки в 36 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.31 мск растёт в цене на 9,5%, до 36,6 тысячи долларов. При этом максимальное значение в ходе торгов за сутки составило 37,6 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 9,4%, до 36,669 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Рост стоимости биткоина продолжается второй день подряд, в том числе в связи с новостями о принятии парламентом Сальвадора закона о легализации биткоина в качестве платежного средства в стране.
Исторический максимум стоимости биткоина был достигнут 14 апреля и составил 64 854 доллара. После этого криптовалюта устремилась вниз. Так, май стал для биткоина худшим месяцем с ноября 2018 года, в прошлом месяце он потерял около 36% своей стоимости.