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Аналитики прогнозируют падение биткоина до 20 тысяч долларов
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В перспективе цена на самую популярную криптовалюту — биткоин — может упасть почти вдвое: до 20 тысяч долларов за штуку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение опрошенных... ПРАЙМ, 10.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. В перспективе цена на самую популярную криптовалюту — биткоин — может упасть почти вдвое: до 20 тысяч долларов за штуку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение опрошенных им экспертов.
Аналитик онлайн-брокера Oanda Эдварда Мойи подчеркивает, что на данный момент опасения вызывает тот факт, что стоимость биткоина приближается к психологической отметке в 30 тысяч долларов за монету. Он считает, что падение ниже этой отметки может спровоцировать массовую распродажу на крипторынке.
В свою очередь, специалисты Everscore и Tallbacken Capital Advisors считают, что фундаментальным уровнем главной криптовалюты станет отметка в 20 тысяч долларов.