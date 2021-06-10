МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. В перспективе цена на самую популярную криптовалюту — биткоин — может упасть почти вдвое: до 20 тысяч долларов за штуку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение опрошенных им экспертов. Финансовый гуру раскрыл секрет вложений в криптовалюты

Аналитик онлайн-брокера Oanda Эдварда Мойи подчеркивает, что на данный момент опасения вызывает тот факт, что стоимость биткоина приближается к психологической отметке в 30 тысяч долларов за монету. Он считает, что падение ниже этой отметки может спровоцировать массовую распродажу на крипторынке.

В свою очередь, специалисты Everscore и Tallbacken Capital Advisors считают, что фундаментальным уровнем главной криптовалюты станет отметка в 20 тысяч долларов.