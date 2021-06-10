2021-06-10T15:22:10+03:00
2021-06-10T15:22:10+03:00
2021-06-10T15:22:10+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210610/833900490.html
Эксперты рассказали, чем развитие криптовалют опасно для банков
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Развитие в криптовалютной сфере без надлежащего подхода к контролю может повысить риски для глобальной банковской системы, говорится в материалах Банка международных расчетов... ПРАЙМ, 10.06.2021
риски, банки, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83228/96/832289629.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289629.jpg
https://1prime.ru/images/83228/96/832289628.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289628.jpg
https://1prime.ru/images/83228/96/832289627.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/96/832289627.jpg
https://1prime.ru/finance/20210610/833894475.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Развитие в криптовалютной сфере без надлежащего подхода к контролю может повысить риски для глобальной банковской системы, говорится в материалах Банка международных расчетов (BIS).
Объём exposure (финансового риска) банков на криптоактивы в настоящее время ограничен, отмечает BIS.
"Продолжающийся рост и инновации в области криптоактивов и связанных с ними услуг в сочетании с повышенным интересом некоторых банков могут усилить обеспокоенность по поводу глобальной финансовой стабильности и рисков для банковской системы в отсутствие определенного пруденциального режима", — также говорится в пресс-релизе BIS.
Некоторые криптоактивы демонстрируют высокую волатильность и по мере увеличения интереса к ним могут представлять риски для банков. Среди них — риски ликвидности, кредитные и рыночные риски, операционные риск (включая мошенничество и киберриски), риски отмывания денег и финансирования терроризма, юридические и репутационные риски, говорится в документах BIS к публичным консультациям.
На этом фоне Базельский комитет по банковскому надзору начал эти публичные консультации по поводу предложений об учете банковских операций с криптоактивами.