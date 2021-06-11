МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Базельский комитет по банковскому надзору предложил ввести новые правила для регулирования широкого использования криптовалют в банковской сфере. Об этом пишет агентство Reuters. К чему готовиться россиянам после повышения ставки Банка России

В частности, эта организация, устанавливающая единые стандарты в регулировании деятельности финансовых учреждений в разных странах, намерена ввести новые требования к капиталу банков. Они предполагают полное покрытие потерь по любым активам в биткоинах.

Поясняется, что это первое такое требование Базельского комитета, которое бы касалось нового для финансового мира явления — криптовалют и токенов.

В частности, комитет заявил, что доля криптовалют в активах банков в настоящее время ограничена. Однако, если не вводить новые требования к капиталу, то ее рост может поставить под угрозу мировую финансовую стабильность. В том числе, причинами могут выступать:

мошеннические действия,



кибератаки,



отмывание денег,

финансирование террористов.

В настоящее время совокупная стоимость криптовалют в мире достигает порядка $1,6 триллиона. Это все еще составляет незначительный процент от общих иных активов банков.