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Биткоин в пятницу продолжит колебаться около $36 тысяч, полагает эксперт
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Курс биткоина в пятницу продолжит колебаться в районе 36 тысяч долларов за монету, несмотря на наметившийся подъем, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных... ПРАЙМ, 11.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина в пятницу продолжит колебаться в районе 36 тысяч долларов за монету, несмотря на наметившийся подъем, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться неустойчивым. И, хотя наметился небольшой подъем биткоина, по нашим оценкам, сегодня к вечеру он продолжит колебаться в районе отметки в 36 000 долларов за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.17 мск цена биткоина растет — на 0,65% за последние сутки, до 36,853 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного растет в цене — на 0,11% и стоит 36,763 тысячи долларов.