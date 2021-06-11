МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина в пятницу продолжит колебаться в районе 36 тысяч долларов за монету, несмотря на наметившийся подъем, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. СМИ: Меркель поедет в США для решения спора по "Северному потоку-2"

"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться неустойчивым. И, хотя наметился небольшой подъем биткоина, по нашим оценкам, сегодня к вечеру он продолжит колебаться в районе отметки в 36 000 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.17 мск цена биткоина растет — на 0,65% за последние сутки, до 36,853 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного растет в цене — на 0,11% и стоит 36,763 тысячи долларов.