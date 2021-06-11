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Китай продолжает атаковать биткоин
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Органы власти китайской провинции Цинхай, а также округа в соседней провинции Синцзянь, предписали прекратить добычу криптовалют на этой неделе. Как пишет агентство Reuters, этот... ПРАЙМ, 11.06.2021
китай, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Органы власти китайской провинции Цинхай, а также округа в соседней провинции Синцзянь, предписали прекратить добычу криптовалют на этой неделе. Как пишет агентство Reuters, этот запрет объясняется политикой по ужесточению контроля над индустрией в Китае.
В частности, подразделение Министерства промышленности и информационных технологий в Цинхае наложило запрет на новые криптовалютные проекты в провинции с 9 июня. Помимо этого было решено закрыть уже существующие проекты по крипте. С этим распоряжением ознакомилось агентство.
С аналогичным предписанием выступила и Комиссия по развитию и реформам в провинции Синцзянь.
Таким образом, проекты в Парке экономического и технологического развития Чжундун должны закрыться.
Отмечается, что на провинция Синцзянь является крупнейшим центром добычи биткоина в Китае. На него приходится треть общих компьютерных мощностей страны. Провинция Цинхай — на девятом месте в стране.