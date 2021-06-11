МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Органы власти китайской провинции Цинхай, а также округа в соседней провинции Синцзянь, предписали прекратить добычу криптовалют на этой неделе. Как пишет агентство Reuters, этот запрет объясняется политикой по ужесточению контроля над индустрией в Китае.

В частности, подразделение Министерства промышленности и информационных технологий в Цинхае наложило запрет на новые криптовалютные проекты в провинции с 9 июня. Помимо этого было решено закрыть уже существующие проекты по крипте. С этим распоряжением ознакомилось агентство.

С аналогичным предписанием выступила и Комиссия по развитию и реформам в провинции Синцзянь.

Таким образом, проекты в Парке экономического и технологического развития Чжундун должны закрыться.

Отмечается, что на провинция Синцзянь является крупнейшим центром добычи биткоина в Китае. На него приходится треть общих компьютерных мощностей страны. Провинция Цинхай — на девятом месте в стране.