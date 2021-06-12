МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Несмотря на то, что биткоин продолжает восстанавливаться после того, как три дня назад его котировки падали до локального минимума в 31 тысячу долларов, эксперты РБК объяснили, что в эти выходные не стоит ждать преодоления отметки в 40 тысяч долларов.

Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников отметил, что "биткоин в ближайшие выходные вряд ли сумеет преодолеть давление медведей и скакнуть к 40 тысячам долларов, тем более превысить эту отметку и закрепиться выше нее". Маловероятным кажется ему и уход курса ниже 30 тысяч долларов в ближайшие дни. "Для этого нужно, чтобы институционалы, которые активно закупаются на просадках биткоина, отказались от этой тактики и, вместо текущей аккумуляции биткоинов, перешли к распродаже. Пока такого не наблюдается", — объяснил Сошников. Инвестиционные фонды назвали биткоин "наименее привлекательным активом"

Эксперт добавил, что если биткоин опустится до 30 тысяч долларов, то тут же произойдет откуп по выставленным ордерам, и курс отскочит обратно. Он считает, что эти выходные не принесут никаких радикальных изменений, и криптовалюта продолжит торговаться между 31 тысячей долларов и 35 тысячами долларов.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что нисходящий тренд сохранится, и постепенное сползание биткоина (а следом за ним и других монет) продолжится. Внешний фон остается негативным для рынка. Страны активно развивают тему собственных цифровых аналогов фиатных валют, и потому криптовалюты представляют для них конкуренцию. Усиление регуляторного давления продолжится, что будет определять тенденции рынка цифровых активов.

Как напоминает эксперт, начал это Китай, который накануне продолжает наступление на крипту: в КНР прошли массовые задержания подозреваемых в отмывании незаконных доходов с помощью криптовалют (арестовано более 1 тысячи человек). Но Китай при этом активно развивает проект цифрового юаня и пропагандирует его среди населения и бизнеса. А центральные банки Франции и Швейцарии начали тестирование трансграничных переводов при помощи своей цифровой валюты.

Деев считает, что следует ожидать дальнейших негативных для рынка криптовалют заявлений со стороны регуляторов или бизнеса, что станет поводом для резкого падения биткоина (ниже 30 тысяч долларов). Без таких новостей монета будет находиться в диапазоне 34-37 тысяч долларов