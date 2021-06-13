МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. С начала года главную критовалюту – биткоин – бешено лихорадит. В апреле ее курс поднимался выше 60 тысяч долларов за одну монету. Затем безумный взлет курса сменился жесткой посадкой – сейчас за один биткоин нужно заплатить в пределах 30-40 тысяч долларов. Что будет дальше, не может точно предсказать ни один эксперт. Однако в том, что индустрия продолжит активно развиваться, а объем капитализации криптовалют будет расти, сомнений нет.

Каждый месяц на рынок выходят десятки новых криптовалют, и на каждую монету находится покупатель. Существует даже так называемая "биткоин-лотерея", где вознаграждением является криптовалюта. Когда биткоин за день вырастает на 20 – 30%, уже и не важно, что вместо реальных денег вы владелец какого-то программного кода.

"Люди оптимистичны по отношению к криптовалюте из-за огромного количества историй с хорошим концом. Когда кто-то купил крипту за 20 долларов, а продал за 100 долларов. Потом снова купил за 20, а продал уже за 1000. У людей сложилось мнение, что даже если сейчас криптовалюта падает, то в долгосроке она все равно вырастет", — говорит автор крупнейшего телеграм-канала про инвестиции "Лимон на чай" Евгений Коваленко.

А прогнозы стоимости биткоина на уровне 100-500 тысяч долларов только подогревают ажиотаж. И это не может не пугать экономистов и правительства стран, ведь если не контролировать развитие криптовалюты, то привычные нам деньги могут оказаться ненужными, а финансовой системе мира может прийти крах. Тогда ФРС и ЕЦБ рискуют стать пустыми аббревиатурами из прошлого.

С другой стороны, те кто разжигают панику и ажиотаж, трезвоня о великом будущем криптовалют, рискуют распрощаться со своими деньгами в одну секунду. Нельзя исключать, что хайп на цифровые активы в один момент "схлопнется".

Экономисты и финансисты рассказали агентству "Прайм" о будущем криптовалют и новых кризисах, которые нам готовят финансовые технологии.

ПОЧЕМУ ВЕРЯТ В КРИПТОВАЛЮТЫ

На сегодняшний день криптовалюта — это только зарождающаяся индустрия. Сейчас капитализация всего криптовалютного рынка составляет 1,5 триллиона долларов (из них около 42% — это биткоин). Это очень скромная цифра. Для сравнения, капитализация всех мировых акций в настоящее время – около 120 трлн долларов, примерно во столько же оценивается мировой рынок облигаций.

Однако за рынком криптовалют стоят конкретные технологии и функции, а значит будущее у него есть.

Люди верят в криптовалюты по трем причинам:

Во-первых, отрасль доказала свою живучесть. С момента появления первой криптовалюты – биткоина — прошло 13 лет.

Во-вторых, в криптоиндустрию приходят большие деньги.

"Наиболее продвинутые фонды частного капитала вкладываются в криптовалютные проекты, инвестиционные банки открывают аналитические отделы, исследующие цифровые активы, платёжные и технологические компании набирают в штат сотрудников, разбирающихся в отрасли. Естественно, для них это конкретная ставка на технологию криптовалют, а не просто дань всеобщему хайпу", — считает независимый финансовый аналитик Владимир Ананьев.

В-третьих, период низких процентных ставок подтолкнул инвесторов к поиску более доходных финансовых инструментов, одним из которых являются высокорисковые криптовалюты, добавил аналитик.

Сейчас наблюдается некоторый период охлаждения к цифровым активам, вызванный усилением регуляторного давления на индустрию, отчего многие инвесторы в качестве хеджирования рисков переориентировались на золото. Но по мнению руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, те, кто уже успел войти в криптовалютное пространство, не сомневаются в его перспективах.

Причины две: трансформация экономики и падение доверия к фиатным валютам из-за беспрецедентного стимулирования экономики ведущими центробанками мира в период пандемии COVID-19.

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

"Блокчейн способен произвести ту же революцию, что некогда интернет. Тот же Ethereum — платформа для децентрализованных приложений, и некоторые его соперники могут стать технологической "тканью" новой экономики. Появление проектов национальных цифровых валют, где эта технология может быть в той или иной степени задействована, лишь подтверждает мысль", — считает Хомский.

По данным исследования, проведенного в 2020 году Всемирным банком, порядка 20% из 66 центробанков рассматривают возможность введения государственных цифровых валют в ближайшие шесть лет. Так, например, в прошлом году Китай начал тестировать собственную цифровую валюту. США, Великобритания, Франция, Южная Корея и другие страны прорабатывают аналогичные шаги. А на уходящей неделе государство Сальвадор официально признало биткоин платежным средством наравне с долларом США.

Интерес к блокчейн-технологиям у правительств разных стран возникает и по другой причине: защита граждан от различных криптомошенничеств. "Именно это привело к регуляции традиционных фондовых рынков, то же самое со временем ждёт и цифровые активы. Регулирование поначалу будет воспринято негативно, но в конечном итоге это защитит инвесторов от недобросовестных практик на рынке", – говорит Ананьев.

В том же Китае, где разрабатывают цифровой юань, Центробанк запретили финансовым учреждениям страны и платежным системам предоставлять услуги с транзакциями криптовалюты.

"На фоне этого биткоин потерял около 10% за сутки, с 41 тысячи долларов до 36 тысяч долларов. Если и другие страны последуют примеру Китая, особенно США, это потянет криптовалюты вниз. Что, скорее всего, прикончит их. Потому что люди не смогут легально пользоваться криптой", — подчеркивает Коваленко.

Если начнутся подобные блокировки со стороны большинства государств, это навсегда поставит на криптовалютах крест. Конечно, они не исчезнут, но использоваться их так массово, как сейчас, не будут.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

И все же повсеместный запрет криптовалюты – пока фантазия, как, впрочем, и ее скорое массовое применение. Блокчейн — пока еще новый и плохо освоенный инструмент. Криптовалютный рынок в терминах задействованного капитала относительно мал, и серьезных денег в нем пока немного.

Это значит, что крипторынок пока не может ощутимо влиять на традиционные финансовые рынки, но, если в будущем его доля в мировом капитале вырастет, многим инвесторам придется не сладко. Дело в том, что неуправляемое падение любого серьезного актива может потянуть за собой вниз всю экономику.

Но здесь следует учесть разницу между потерей стоимости криптовалюты и прекращением её существования. Цифровые активы прочно связаны с программированием, верификацией и хранением данных. Если – чисто гипотетически – технология, лежащая в основе криптоактива, даст сбой, то влияние будет реальное на экономику.

"Представьте, если на планете вдруг пропадёт интернет, неважно по какой причине. Вот ответ на вопрос о влиянии. Но до такой степени зависимости ещё очень и очень далеко", — уверен Хомский.

Пока же биткоин, в силу своего ограниченного предложения, выступает цифровым аналогом золота. В нем многие ищут спасения от потери покупательной способности денег. И эта парадигма обретает все большее число сторонников, заключил финансист.