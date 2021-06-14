МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал постепенно подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может подойти к отметке в 41 тысячу долларов за монету", — сказал эксперт.

"Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация крипторынка не слишком выгодна спекулянтам, играющим на волатильности. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать — достаточно просто взбодрить ситуацию оптимизмом, к примеру, новыми заявлениями (главы Tesla Илона) Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичености главной криптовалюты", — отметил Панушкин.

Ранее в понедельник Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.

"Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков…" — рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".

"В данный момент мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч — и сил на их тестирования у "быков" нет", — добавил он. Tesla примет биткоин для оплаты, если криптовалюта будет экологична

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.43 мск цена биткоина растет на 11,84% за последние сутки, до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.