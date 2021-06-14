Эксперт прогнозирует рост биткоина до $41 тысячи к вечеру понедельника
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал постепенно подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может подойти к отметке в 41 тысячу долларов за монету", — сказал эксперт.
"Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация крипторынка не слишком выгодна спекулянтам, играющим на волатильности. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать — достаточно просто взбодрить ситуацию оптимизмом, к примеру, новыми заявлениями (главы Tesla Илона) Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичености главной криптовалюты", — отметил Панушкин.
Ранее в понедельник Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.
"Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков…" — рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".
"В данный момент мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч — и сил на их тестирования у "быков" нет", — добавил он.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.43 мск цена биткоина растет на 11,84% за последние сутки, до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.
https://1prime.ru/cripta/20210614/833925159.html