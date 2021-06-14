МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Маркетинговые твиты Илона Маска, влияющие на рынок, показывают, что биткойн является "незрелым" активом и нуждается в дальнейшем развитии. Об этом сообщает портал Блокчейн24 со ссылкой на известного криптоинвестора, сооснователя и финансового стратега Fundstrat Тома Ли. Основатель Dogecoin рассказал, почему биткоин "портит всем веселье"

В своем недавнем твите Ли подчеркнул, что чувствительность криптовалюты к действиям одного человека доказывает, что институциональных инвесторов здесь нет, поскольку их влияние на рынок "очень мало".

Отмечается, что Кевин О'Лири из Shark Tank недавно высказал мнение, что многие учреждения еще не вошли в биткойн из-за экологических проблем. Ли же прогнозирует, что волатильность биткойна снизится, когда доля опытных инвесторов станет больше.