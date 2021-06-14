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Эксперт назвал биткоин "незрелым" активом, который нуждается в развитии
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Маркетинговые твиты Илона Маска, влияющие на рынок, показывают, что биткойн является "незрелым" активом и нуждается в дальнейшем развитии. Об этом сообщает портал Блокчейн24 со... ПРАЙМ, 14.06.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Маркетинговые твиты Илона Маска, влияющие на рынок, показывают, что биткойн является "незрелым" активом и нуждается в дальнейшем развитии. Об этом сообщает портал Блокчейн24 со ссылкой на известного криптоинвестора, сооснователя и финансового стратега Fundstrat Тома Ли.
В своем недавнем твите Ли подчеркнул, что чувствительность криптовалюты к действиям одного человека доказывает, что институциональных инвесторов здесь нет, поскольку их влияние на рынок "очень мало".
Отмечается, что Кевин О'Лири из Shark Tank недавно высказал мнение, что многие учреждения еще не вошли в биткойн из-за экологических проблем. Ли же прогнозирует, что волатильность биткойна снизится, когда доля опытных инвесторов станет больше.