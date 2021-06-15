МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом. Центробанк будет жестко бороться с выманиванием денег россиян

"Наша позиция не изменилась. Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны", — сказала глава регулятора.

Она также добавила, что нельзя путать криптовалюты и цифровой рубль: цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная Центральным банком.

Рынок криптовалюты транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне. "Нам нужно дать гражданам и бизнесу удобные средства платежа, технологии позволяют это сделать… Но делать это надо на национальном уровне, чтобы было понятно, кто несет ответственность, а не частные анонимные лица, которые выпускают непонятные криптоактивы", — заключила Набиуллина.