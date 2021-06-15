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Банк России по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в... ПРАЙМ, 15.06.2021
криптовалюта, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, криптовалюты, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом.
"Наша позиция не изменилась. Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны", — сказала глава регулятора.
Она также добавила, что нельзя путать криптовалюты и цифровой рубль: цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная Центральным банком.
Рынок криптовалюты транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне. "Нам нужно дать гражданам и бизнесу удобные средства платежа, технологии позволяют это сделать… Но делать это надо на национальном уровне, чтобы было понятно, кто несет ответственность, а не частные анонимные лица, которые выпускают непонятные криптоактивы", — заключила Набиуллина.