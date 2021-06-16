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Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на среду
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Курс биткоина к вечеру среды может удержаться на круглом уровне 40 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра... ПРАЙМ, 16.06.2021
прогноз, биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру среды может удержаться на круглом уровне 40 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,2% за последние сутки и стоит 40,262 тысячи долларов.
"После недавнего небольшого подъема курса биткоина участники рынка оживились, считая его справедливой корректировкой вверх. Однако большинство продолжает оставаться в осторожном недоумении. Это их ощущение будет сдерживать активность рынка, оставляя биржевой курс сегодня, 16 июня, к вечеру на уровне около 40 тысяч долларов", — сказал эксперт.