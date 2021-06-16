МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру среды может удержаться на круглом уровне 40 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Банк России не намерен легализовывать биткоин

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,2% за последние сутки и стоит 40,262 тысячи долларов.

"После недавнего небольшого подъема курса биткоина участники рынка оживились, считая его справедливой корректировкой вверх. Однако большинство продолжает оставаться в осторожном недоумении. Это их ощущение будет сдерживать активность рынка, оставляя биржевой курс сегодня, 16 июня, к вечеру на уровне около 40 тысяч долларов", — сказал эксперт.