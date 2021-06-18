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Эксперт спрогнозировал курс биткоина к концу дня
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Курс биткоина к вечеру пятницы может стабилизироваться у уровня в 38 тысяч долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома",... ПРАЙМ, 18.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру пятницы может стабилизироваться у уровня в 38 тысяч долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.02 мск цена биткоина снижается на 3% за последние сутки, до 37,6 тысячи долларов.
"Сегодня крипторынок сохранит относительную стабильность, значительно снизив уровень волатильности биткоина по сравнению с ситуацией середины мая. Хотя дальнейшее падение курса BTC и возможно, участники все же ориентированы на некоторое движение вверх, что приведет курс первой криптовалюты сегодня к вечеру 18 июня к позиции около 38 тысяч долларов", — сказал эксперт.