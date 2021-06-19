2021-06-19T04:02:18+03:00
2021-06-19T04:02:18+03:00
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Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами
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Банк Goldman Sachs будет использовать знаменитую криптовалюту в своей работе, сообщил РБК. Американская кредитная организация в рамках соглашения с компанией Galaxy Digital... ПРАЙМ, 19.06.2021
уолл-стрит, биткоин, goldman sachs, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк Goldman Sachs будет использовать знаменитую криптовалюту в своей работе, сообщил РБК.
Американская кредитная организация в рамках соглашения с компанией Galaxy Digital предпринимателя Майкла Новограца будет осуществлять торговлю фьючерсами на криптовалюту, пишет издание.
Сообщается, что Goldman Sachs впервые прибегает к услугам контрагента для операций на рынке цифровых валют.
В мае 2021 года Goldman Sachs учредил отдел для торговли криптовалютой.
Фирма, принадлежащая Новограцу, будет осуществлять торговые операции с фьючерсами и биткоином Группы Чикагской товарной биржи.