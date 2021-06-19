МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок биткоина "погряз в неопределенности". Об этом заявил глава аналитического ресурса CryptoQuant Ки Ян Джу. По его мнению, "рынок застрял на нейтральной позиции, когда неясно: наступил ли медвежий или бычий тренд". Как считает Джу, трейдерам стоит остановить торговлю и набраться терпения до прояснения ситуации на рынке. Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами

Кардинально противоположного мнения придерживается аналитик Вилли Ву. Он уверен, что индикатор сетевой стоимости транзакций (NVT) все еще сигнализирует о бычьем тренде. Отметим, что индикатор NVT, созданный самим Ву, описывает взаимосвязь между объемом перевода биткоинов и рыночной капитализацией криптовалюты. Индикатор показывает перекупленность и недокупленность биткоина.

Тем не менее, пользователи констатируют, что индикатор NVT не всегда корректно отображает ситуацию на рынке. Например, на фоне медвежьего рынка 2018 года индикатор тоже показывал исключительно бычьи настроения. Пользователи усомнились, что показатели прошлого повторятся и на этот раз.

В свою очередь, глава Babel Finance Флекс Ян считает, что рынок биткоина заполонили продавцы с высоким левереджем. Такая ситуация, по словам Яна, опасна шорт-сквизом с последующим резким скачком цены.

Шорт-сквиз или короткое сжатие — это резкий скачок цен, который возникает из-за переизбытка на рынке коротких позиций. Обычно это ведет к массовой ликвидации позиций на продажу, открытых с использованием заемных средств.

"Учитывая прошлый опыт, можно предположить, что феномен шорт-сквиза возникает, когда трейдеры слишком активно продают актив с использованием заемных средств во время горизонтальной коррекции", — написал Ян.