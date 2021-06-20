МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. На текущей неделе стоимость биткоина поднималась выше 40 тысяч долларов, но монете не удалось закрепиться на этом уровне. Последние три дня стоимость главной криптовалюты снижается. По состоянию на 20 июня 10:55 МСК, биткоин торгуется на уровне 35,5 тысяч долларов, а его капитализация составляет 669 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные CoinGecko и своих экспертов.

Отмечается, что за аналогичный период подешевели и альткоины. Например, Ethereum за три дня упал в цене почти на 10%. Курс Binance Coin снизился на 6%, а Cardano подешевел на 7%. Эксперт назвал биткоин "незрелым" активом, который нуждается в развитии

ЧТО БУДЕТ С БИТКОИНОМ?

Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев отмечает, что на данный момент на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, продавать никто не торопится, что поддерживает биткоин, но и покупатели пока робко набирают позиции. По его словам, ситуацию, когда силы продавцов и покупателей находятся в равновесии, называют эффективным рынком или боковиком.

"Цена еще может погулять какое-то время в диапазоне от 32 тысяч долларов до 40 тысяч долларов, что нельзя назвать ни ростом, ни падением", — добавил аналитик.

Кархалев подчеркнул, что для того, чтобы определиться с дальнейшим трендом, рынкам не хватает какой-либо позитивной или негативной информации. Он считает, что рынок ждет действий крупных участников, которые либо начнут агрессивно закупаться биткоином, либо избавляться от него. "Рынку нужен триггер, который и определит дальнейшие движение. На текущий же момент на рынке сохраняется баланс", — добавил аналитик.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в свою очередь, отмечает, что стоимость биткоина резко начала снижаться после заявления ФРС о том, что рост инфляции в США может вызвать намерение регулятора повысить размер ставки. По его мнению, "в ближайшие дни возможен отскок после реакции на заявления регулятора и биткоин может вырасти до отметки 41-42 тысяч долларов".

Но это будет кратковременный рост, поскольку фундаментально для рынка криптовалют ничего не меняется — центральные банки и правительства развитых стран продолжают демонстрировать негативное отношение к цифровым активам и намерение усилить регулирование рынка, добавил аналитик.

Деев уверен, что цикл роста для крипторынка завершен, так как наступление на криптовалюты со стороны крупнейших государств (Китай, США, Великобритания и другие) только начинается. "В дальнейшем давление на крипторынок будет только усиливаться", считает эксперт. C 1 июля россиян ожидают новые социальные выплаты

ДВИЖЕНИЕ АЛЬТКОИНОВ

Причиной снижения альткоинов является снижение аппетита со стороны инвесторов к сверх рискам, уверен финансовый аналитик криптобиржи Currency.com. Кархалев говорит, что альткоины, как и в предыдущие циклы роста крипторынка, на сегодня свою миссию выполнили, дали много иксов, дали новый хайп, а также помогли определенному кругу лиц разбогатеть.

Сейчас основная масса инвесторов в альткоины и хайповые проекты просто перекладывает капитал в фиат и другие гораздо менее рисковые активы, разумеется, это не говорит о том, что рост прекратился, объяснил он.

Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников прогнозирует, что отдельные альткоины будут демонстрировать рост, но сезона альткоинов, когда растет весь рынок цифровых монет, уже не будет в ближайшее время. Он утверждает, что альтернативные цифровые монеты сильно зависят от курса биткоина, а его подъем на текущей неделе спровоцировал отток капитала из альткоинов.