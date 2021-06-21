Эксперт ожидает падения стоимости биткоина к концу дня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может продолжить снижение и к вечеру понедельника опуститься до уровня в 33 тысячи долларов, то есть в пределах 5%, в силу "бегства" инвесторов в другие криптоактивы, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.10 мск цена биткоина снижается на 3,14% за последние сутки, до 34,595 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 3,21% и стоит 34,5 тысячи долларов.
"Сегодня крипторынок остается под сильным влиянием продолжающегося падения биткоина. Надеясь на возобновление подъема, его участники все же вынуждены считаться с реальностью затянувшегося медвежьего тренда. К концу дня понедельника 21 июня курс биткоина, видимо, составит около 33 тысяч долларов", — сказал Панушкин.
"Причин, на мой взгляд, две. Они тесно связаны. Первая — продолжающаяся диверсификация вложений в другие криптоактивы. Вторая, как следствие, глубокая депрессия, связанная с оттоком", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/cripta/20210621/833986432.html