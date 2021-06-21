МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может продолжить снижение и к вечеру понедельника опуститься до уровня в 33 тысячи долларов, то есть в пределах 5%, в силу "бегства" инвесторов в другие криптоактивы, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.10 мск цена биткоина снижается на 3,14% за последние сутки, до 34,595 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 3,21% и стоит 34,5 тысячи долларов.

"Сегодня крипторынок остается под сильным влиянием продолжающегося падения биткоина. Надеясь на возобновление подъема, его участники все же вынуждены считаться с реальностью затянувшегося медвежьего тренда. К концу дня понедельника 21 июня курс биткоина, видимо, составит около 33 тысяч долларов", — сказал Панушкин.

"Причин, на мой взгляд, две. Они тесно связаны. Первая — продолжающаяся диверсификация вложений в другие криптоактивы. Вторая, как следствие, глубокая депрессия, связанная с оттоком", — заключил эксперт.