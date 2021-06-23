МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может продолжить рост и к вечеру подойдёт к уровню в 35,8 тысячи долларов, а 36,5 тысячи — первый уровень сопротивления, при этом ближайшие перспективы криптовалюты в целом нерадужны, такой прогноз дали РИА Новости эксперты. Стоимость биткоина растет после падения ниже $30 тысяч

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.02 мск растёт в цене на 3,52%, до 33 950 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 3,48%, до 33 837 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"Хотя в последние дни биткоин и стал показывать некоторую положительную динамику, психологический фон продолжает оставаться в напряжении, замедляя движение вверх первой криптовалюты. Сегодня к вечеру, 23 июня, биткоин может продолжить свой рост и вновь подойти к отметке в 35,8 тысячи долларов за "монету", — сказал директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"По-прежнему биткоин в "зоне медведей", и технические сопротивления находятся на уровнях 36,5 тысячи, 41-43 тысячи и 47 тысяч долларов", — в свою очередь указывает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрей Верников. Биткоин в моменте обнулил весь рост 2021 года

Он пояснил, что очень сомневается, что власти Китая перед юбилейным заседанием компартии, которое состоится 1 июля, перестанут "кошмарить" биткоин. На днях они на встрече с представителями крупнейших банков страны подтвердили запрет на предоставление ими услуг в области криптовалюты, напоминает он.

"Сегодняшний предполагаемый мною подъем скорее носит сиюминутный, тактический характер, так как среди участников рынка продолжаются почти панические настроения, толкающие их к отказу от майнинга, фиксированию своих доходов, пусть и с огромными убытками. Эта ситуация была ожидаема нами еще в декабре, когда биткоин был на взлете, и связана она, на мой взгляд, прежде всего с перегревом рынка", — добавляет Панушкин.