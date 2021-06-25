МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Только 10% инвестиционных компаний, которые опросил JPMorgan, торгуют криптовалютами. В то же время почти половина из них сравнили такие цифровые активы с "крысиным ядом", сообщает агентство Reuters. В России предлагают установить новую выплату для ветеранов

Итак, большинство инвесторов ожидают, что в скором времени регуляторы разных стран ужесточат меры в отношении криптовалюты. Порядка 95% респондентов заявили, что видят мошенничество в мире цифровых активов "в некоторой степени или очень широко распространенным".

При этом 80% компаний не планируют торговать криптовалютами.

Но 40% заявили, что лично — они вложились в покупку криптовалюты.

Напомним, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет называл самую популярную криптовалюту — биткоин — "крысиным ядом в квадрате". Порядка трети опрошенных JPM респондентов согласны с миллиардером. Еще 16% — считают криптовалюту временным увлечением.