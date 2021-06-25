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Эксперты сравнили криптовалюту с крысиным ядом
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Только 10% инвестиционных компаний, которые опросил JPMorgan, торгуют криптовалютами. В то же время почти половина из них сравнили такие цифровые активы с "крысиным ядом",... ПРАЙМ, 25.06.2021
инвестиции, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Только 10% инвестиционных компаний, которые опросил JPMorgan, торгуют криптовалютами. В то же время почти половина из них сравнили такие цифровые активы с "крысиным ядом", сообщает агентство Reuters.
Итак, большинство инвесторов ожидают, что в скором времени регуляторы разных стран ужесточат меры в отношении криптовалюты. Порядка 95% респондентов заявили, что видят мошенничество в мире цифровых активов "в некоторой степени или очень широко распространенным".
При этом 80% компаний не планируют торговать криптовалютами.
Но 40% заявили, что лично — они вложились в покупку криптовалюты.
Напомним, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет называл самую популярную криптовалюту — биткоин — "крысиным ядом в квадрате". Порядка трети опрошенных JPM респондентов согласны с миллиардером. Еще 16% — считают криптовалюту временным увлечением.