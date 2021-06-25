МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. 9 июля в Гонконге на торгах Sotheby’s представят единственный лот — бриллиант весом 101,38 карата безупречной чистоты категории D огранки "груша", пишет Forbes со ссылкой на аукционный дом.

Начальная цена бриллианта — $10-15 млн.

За бриллиант можно заплатить криптовалютой.

Торги нового формата Luxury Edit, придуманный специально для азиатского рынка, пройдут в живом режиме, сообщает издание.

"Весь последний год мы наблюдали огромный спрос на драгоценные камни и другие редкие и востребованные предметы роскоши среди коллекционеров по всему миру, многие из которых принадлежат к следующему поколению, многие из них — из Азии", — цитирует деловой журнал управляющего директора международного отделения предметов роскоши Sotheby’s Джоша Пуллана. По его словам, в Азии есть особенность — мужчины покупают драгоценности еще и для себя лично или для своих маленьких детей.

Sotheby’s уже выставляла на торги лоты за криптовалюту. В марте 2021 года работа Бэнкси Love is the Air была продана на Sotheby’s за $12,9 млн. Было объявлено, что за картину можно купить за эфириумы или биткоины. Торги продолжались 14 минут между четырьмя покупателями.