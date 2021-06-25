МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может перейти от снижения к росту и к вечеру пятницы подняться до уровня в 35 тысяч долларов, то есть на 6% от текущих уровней, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн.

Эксперт оценил перспективы биткоина

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.41 мск цена биткоина снижается на 2,4% за последние сутки, до 33,079 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 2,52% и стоит 33,065 тысячи долларов.

"Сегодня психологический фон крипторынка продолжает оставаться негативно-напряженным… По нашим оценкам, эта эмоциональная сдержанность поможет "быкам" продолжить начавшийся небольшой рост биткоина, который сегодня к вечеру 25 июня может составить около 35 тысяч долларов", — сказал эксперт.