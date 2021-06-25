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Эксперт ожидает роста биткоина к концу дня
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Курс биткоина может перейти от снижения к росту и к вечеру пятницы подняться до уровня в 35 тысяч долларов, то есть на 6% от текущих уровней, такой прогноз дал РИА Новости... ПРАЙМ, 25.06.2021
прогноз, биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина может перейти от снижения к росту и к вечеру пятницы подняться до уровня в 35 тысяч долларов, то есть на 6% от текущих уровней, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.41 мск цена биткоина снижается на 2,4% за последние сутки, до 33,079 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 2,52% и стоит 33,065 тысячи долларов.
"Сегодня психологический фон крипторынка продолжает оставаться негативно-напряженным… По нашим оценкам, эта эмоциональная сдержанность поможет "быкам" продолжить начавшийся небольшой рост биткоина, который сегодня к вечеру 25 июня может составить около 35 тысяч долларов", — сказал эксперт.