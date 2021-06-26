МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах просто так. Они считают, что массовое использование криптовалюты поможет привлечь инвестиции в страну. Об этом сообщает Bloomberg. Сальвадор хочет сделать биткоин легальным платежным средством

Предполагается, что подобные меры также повысят потребление и снизят расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей. Для того, чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo, что в Сальвадоре на сленге означает "круто". Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах. Банковские счета, открытые в долларах, так и будут в этой валюте, как зарплаты и пенсии.

Ранее сообщалось о том, что Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство, криптовалюту начнут использовать наряду с американским долларом. Тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком. Криптовалютой, в частности, могут быть оплачены все налоги.

Отмечается также, что легализация биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может привести к новым рискам в финансовой сфере страны. Новый закон о легализации биткоина, принятый в Сальвадоре, кроме рисков усложнения финансового регулирования, может привести к дополнительным осложнениям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.