МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Исполнительный директор Cryptorg.exchange Андрей Подолян рассказал, в каком случае биткоин может вырасти до $42 тысяч, пишет "РБК".

Эксперт проанализировал график курса ведущей криптовалюты и заключил, что цена актива в данный момент укрепляется под нисходящей трендовой. Зона набора позиции для покупки актива "в долгую" — $33-30 тысяч, пишет Подолян.

По его мнению, цель — "пробой" трендовой линии и последующий рост до $42 тысяч. Тогда актив должен перейти в импульсное движение.

На уровне $30 тысяч у биткоина существенная поддержка инвесторов. Однако при "пробое дна" в $30 тысяч и падении до $28 тысяч, есть высокая вероятность дальнейшего обесценивания актива.

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