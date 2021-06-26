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Эксперт назвал условия роста биткоина до $42 тысяч
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Исполнительный директор Cryptorg.exchange Андрей Подолян рассказал, в каком случае биткоин может вырасти до $42 тысяч, пишет "РБК". Эксперт проанализировал график курса ведущей... ПРАЙМ, 26.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Исполнительный директор Cryptorg.exchange Андрей Подолян рассказал, в каком случае биткоин может вырасти до $42 тысяч, пишет "РБК".
Эксперт проанализировал график курса ведущей криптовалюты и заключил, что цена актива в данный момент укрепляется под нисходящей трендовой. Зона набора позиции для покупки актива "в долгую" — $33-30 тысяч, пишет Подолян.
По его мнению, цель — "пробой" трендовой линии и последующий рост до $42 тысяч. Тогда актив должен перейти в импульсное движение.
На уровне $30 тысяч у биткоина существенная поддержка инвесторов. Однако при "пробое дна" в $30 тысяч и падении до $28 тысяч, есть высокая вероятность дальнейшего обесценивания актива.
* Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее может привести к убыткам.
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