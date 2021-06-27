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После резкой отрицательной коррекции криптовалютного рынка опустился с третьего на шестое место в топ-10 самых популярных токенов среди российских игроков на крупнейшей... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. После резкой отрицательной коррекции криптовалютного рынка опустился с третьего на шестое место в топ-10 самых популярных токенов среди российских игроков на крупнейшей криптобирже Binance, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные статистического ресурса CoinMarketCap.
Как отметил руководитель брокера J2TX Артем Моисеев, такое изменение в торгах говорит о том, что игроки, спекулирующие на цене токенов, перевели свои деньги из биткоина в менее дорогие альткоины. Предпочитаемые активы позволяют управлять их стоимостью и торговать на сильных изменениях котировок.
Помимо этого, часть инвесторов хочет компенсировать убытки, вкладывая в более рискованные активы.