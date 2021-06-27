МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. После снижения котировок до отметки 28,8 тысяч долларов, цена главной криптовалюты варьируется в диапазоне 32-35 тысяч долларов. Эксперты "РБК-Крипто" объяснили, почему цифровая монета резко дешевела и чего от нее ожидать в ближайшие дни.

ЧТО ПРИВЕЛО К ПАДЕНИЮ БИТКОИНА

Как утверждает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев, "после месяца бокового движения биткоину не хватало некой кульминации". По его мнению, поскольку главной криптовалюте не удалось закрепиться на отметке 40 тысяч долларов в середине июня, цена логично устремилась вниз на повторный тест 32 тысячи долларов. "Психологически важным был уровень 30 тысяч долларов, от пробоя которого участники рынка ожидали дальнейшего разгона и более импульсивного падения, однако покупатели достаточно быстро выкупили рыночное предложение и вернули цену в диапазон между 32-40 тысячами долларов", отметил аналитик.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич полагает, что снижение стоимости биткоина на текущей неделе было обусловлено новостной повесткой. Она напомнила, что падению котировок главной криптовалюты до 28,8 тысяч долларов предшествовала новость о запрете китайским финансовым учреждениям проводить операции, связанные с криптовалютами. Эксперт назвал условия роста биткоина до $42 тысяч

50/50

"После снижения биткоина до отметки в 28,8 тысяч долларов, цена актива быстро вернулась в диапазон 32-40 тысяч долларов", сказал финансовый аналитик криптобиржи Currency.com. "Это указывает на то, что зона в районе 30-32 тысячи долларов крайне привлекательна для покупателей, а силы продавцов уже на исходе. Если не будет повторной попытки пробить вниз 30 тысяч долларов, то цена вернется к 40 тысячам долларов и, возможно, продолжит дальнейшее восстановление", — объяснил он.

"Вероятность восстановления до 40 тысяч долларов сейчас 50/50, поскольку это зона сопротивления. На рынке продолжает сохраняться баланс спроса и предложения в диапазоне 32-40 тысяч долларов. Какой из этих уровней первым сдастся, туда и двинется далее цена", — добавил Кархалев.

Если котировки опустятся ниже 28 тысяч долларов, то биткоин станет невероятно привлекательным для покупок, считает аналитик. По его словам, в этой ситуации покупатели используют момент, что очень быстро вернет цену обратно и может стать стимулом для нового бычьего роста.

Станкевич, в свою очередь, уверена, что биткоин в ближайшее время может вырасти от текущих позиций к целям 40-42 тысячи долларов. По ее мнению, говорить о стадии глубокой коррекции в данной ситуации некорректно, поскольку цена биткоина не опускалась до отметки в 25 тысяч долларов.

"Уровень 30 тысяч долларов хоть и пробивался, но ниже закрепиться не удавалось, цена сразу возвращалась в диапазон 30-32 тысячи долларов", — добавила Станкевич.

* Мнения аналитиков могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее может привести к убыткам.